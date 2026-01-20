BRING ME THE HORIZON – annunciano L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), in arrivo nel cinema di tutto il mondo

Oggi i Bring Me The Horizon, band multi-platino vincitrice di un BRIT Award e candidata ai Grammy, annunciano L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), un evento cinematografico rivoluzionario che porta nelle sale il più grande concerto da headliner della band, andato in scena allo stadio Allianz Parque di San Paolo davanti a una platea sold out di 50.000 fan.

Bring Me The Horizon: L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo solo il 25 e il 28 marzo, con biglietti in vendita dall’11 febbraio alle ore 14:00 GMT (in Italia quindi le 15).

L’evento è presentato da Trafalgar Releasing, in collaborazione con Sony Music Vision e RCA.

Definito dalla band come il loro miglior show di sempre, L.I.V.E. in São Paulo espande l’universo visivo di POST HUMAN, fondendo una produzione cinematografica di alto livello con le prospettive grezze del pubblico e la presenza di personaggi iconici come E.V.E., Selene e M8. Il risultato è un’esperienza immersiva e audace che ridefinisce i confini del tradizionale film-concerto.

Co-diretto da CiRCUS HEaD, il film combina riprese multi-camera, spettacolari immagini aeree realizzate con droni e contenuti inviati dai fan, offrendo un viaggio dinamico e multi-angolazione che restituisce tutta l’intensità e la portata di quella notte.

La performance attraversa l’intera evoluzione del catalogo dei Bring Me The Horizon — da Sempiternal e That’s the Spirit fino a amo e alla serie POST HUMAN.

Considerati tra le band rock moderne più influenti al mondo, i Bring Me The Horizon hanno venduto oltre 6,6 milioni di album a livello globale e totalizzato più di 9,4 miliardi di stream. L.I.V.E. in São Paulo non documenta solo una performance, ma cattura un momento chiave della cultura musicale contemporanea.

L’elenco completo dei cinema aderenti e i link ai biglietti saranno disponibili su bmth.live a partire dall’11 febbraio. I fan sono invitati a registrarsi per ricevere aggiornamenti sull’evento.

Inoltre, la band ha annunciato anche l’uscita fisica e digitale di L.I.V.E. IN SÃO PAULO.

Disponibile dal 10 aprile, l’album sarà pubblicato su tutte le principali piattaforme di streaming e in formato Vinile e CD/DVD, racchiudendo la scala, l’energia e l’emozione del più grande concerto da headliner della band.

Tracklist

(Interlude) Press Start – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) DArkSide – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) MANTRA – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Happy Song – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Teardrops – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) AmEN! – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) (Interlude) Project Angel Dust – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Kool-Aid – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Shadow Moses – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) [ost] (spi)ritual – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) n/A – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Sleepwalking – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment Itch for the Cure (When Will We Be Free?) – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Kingslayer – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment Parasite Eve – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Follow You – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) LosT – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Can You Feel My Heart – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) (Interlude) You People Are All Doomed – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Doomed – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) (Interlude) Aura Gauger – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Drown – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment) Throne – L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Visual Experiment)

Trafalgar Releasing

Trafalgar Releasing, leader globale nella distribuzione di event cinema, utilizza la potenza del grande schermo per unire i fan in oltre 15.000 cinema in 132 Paesi. Parte di Trafalgar Entertainment, l’azienda si occupa di produzione, acquisizione, marketing e distribuzione di contenuti live o preregistrati per il cinema. Il suo catalogo include concerti dal vivo, documentari musicali, opera, teatro e produzioni di livello mondiale con artisti come Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Metallica, Oasis, Coldplay, Billie Eilish e molti altri. Tra i successi più recenti figura la distribuzione internazionale di TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR, il film-concerto con il maggiore incasso di tutti i tempi.

Sony Music Vision

Sony Music Vision dà vita a storie cinematografiche e televisive per artisti iconici e cataloghi musicali di livello mondiale. Lo studio collabora con registi di fama internazionale e artisti leggendari per creare, finanziare, produrre e distribuire contenuti premium — tra cui documentari, film narrativi, special televisivi e serie TV — offrendo accesso esclusivo ai propri archivi e a un vasto patrimonio musicale.