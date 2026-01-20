Chi vince Sanremo 2026? Io punto su…

Ovvero: come diventare ricchi (o poveri) con due euro e un presentimento

Facciamo una premessa: questo non è un articolo per trasformarvi in ludopatici. Questo è un articolo corale su come io, ogni anno, cerco di fare soldi facili puntando sul Festival di Sanremo. Due euro. Solo due euro.

L’anno scorso ne avevo puntati addirittura sette. Vinti 49 euro! Quest’anno torno alla moderazione: due euro, un cavallo solo, e la ferma convinzione che il mio metodo infallibile continuerà a funzionare.

Quale metodo? Scommettere a naso, due mesi prima che inizi la gara. Troppo facile aspettare le canzoni, sentire i tormentoni, leggere i sondaggi. No. Io punto alla cieca, come un cecchino bendato.

E funziona. A volte.

La consultazione degli amici

Quando mi viene l’idea geniale di scommettere su Sanremo (solitamente appena annunciano i partecipanti), la prima cosa che faccio è rompere le scatole agli amici. Messaggino WhatsApp lapidario: “Chi vince Sanremo?”

Inizio subito a scrivere alle prime vittime: Marco, Alberto, Mattia, Michela. Sono diretto: “Ciao, chi vince Sanremo?”

Risponde Mattia: “Bello Figo” ahah il solito burlone, no.. ma magari l’anno prossimo…

Risponde Alberto dopo poco: “Cosa? È iniziato? Che ne so”

No Alberto, non è iniziato. E tu non hai mai visto Sanremo in vita tua. Lo so che non ne sai niente… Non so perché ti ho scritto. Volevo un po’ stressarti.

Risponde anche Michela. “Boh, non lo guardo mai ahah” non mi aspettavo una risposta diversa.

Mi serve qualcun altro…

Alex: il re dell’indie

Alex il mio collega che conosce tutti gli emergenti. È quello che se gli nomini un cantante indie di Forlì che ha fatto un EP nel 2019 ti dice “Ah sì, lo ascoltavo spesso su spotify”.

Domanda secca anche per lui: “Chi vince Sanremo?”

Non mi liquida con il solito “Ottimo” o “Wow”. Stavolta deve rispondere.

Una risposta strana: “Seee”

Ci penserà su prossimamente…. Peccato

L’oracolo

Scrivo ovviamente ad Anna. Lei è la mia carta segreta. Azzecca sempre. Avrà già fatto la squadra di Fantasanremo, studiato i titoli, analizzato le dinamiche…

“Chi vince Sanremo? Fammi un nome secco!”

Risposta: “Appena leggo i testi te lo dico.”

Ah. Quindi mi risponderà una settimana prima dell’inizio. Inutile per le mie scommesse da cecchino. Ma la ascolterò comunque. Anna sa sempre. Punterò anche sul suo cavallo…

Le quote: la bibbia del ludopata occasionale

Le quote sono note da inizio dicembre. Le ho studiate. Come un generale studia le mappe prima della battaglia.

Fedez e Masini – 5.00

Tommaso Paradiso – 6.00

Arisa – 8.00

Levante – 11.00

Ermal Meta – 13.00

Michele Bravi – 16.00

Leo Gassmann – 23.00

Francesco Renga – 26.00

Tredici Pietro – 28.00

Patty Pravo – 101.00

(quote in continuo movimento)

Qui l’elenco completo dei Big in gara a Sanremo 2026

A questo punto nasce il dilemma esistenziale di ogni scommettitore da 2 euro: punti sul favorito (Fedez-Masini a 5.00) e vinci poco, o punti su Patty Pravo a 101.00 e diventi ricco o perdi tutto?

Il mio cavallo: Tommaso Paradiso

Dopo attenta analisi, la mia scelta è chiara.

Tommaso Paradiso a 6.00.

Perché? Semplice:

Piace ai giovani

Piace ai vecchi che pensano di essere giovani

Ha la faccia giusta per vincere Sanremo

Non è troppo quotato, ma nemmeno una follia

È perfetto, il giusto equilibrio tra sicurezza e rischio. È il compromesso ideale tra “voglio vincere qualcosa” e “non voglio sentirmi un idiota se perdo”.

Due euro su Tommaso Paradiso.

Fine della storia? No.

Marco: il colpo di scena

Perché vi siete dimenticati di Marco! Quello a cui avevo scritto per primo. Quello che non ha ancora risposto…

È passato un giorno intero. Ma nel mondo delle scommesse pre-Sanremo, un giorno può cambiare tutto.

Come Alessandro Borghese in 4 Ristoranti: fino all’ultimo non sai chi vince. E Marco potrebbe ribaltare tutto con una singola risposta.

Sto aspettando. Il telefono è lì. Il messaggio potrebbe arrivare da un momento all’altro.

E se Marco dice un nome diverso? E se ha ragione lui?

Forse dovrei puntare altri due euro.

La morale (che non c’è)

Sanremo inizia il 24 febbraio. Io ho già scommesso. A naso. Senza aver sentito una nota. Con la stessa logica con cui si sceglie un numero al Superenalotto.

Funzionerà? Probabilmente no.

Mi divertirò comunque? Assolutamente sì.

E quando Tommaso Paradiso (o chi per lui) salirà sul palco dell’Ariston, io sarò lì davanti alla TV, con i miei due euro in ballo, urlando come se avessi puntato diecimila.

Perché questo è Sanremo, baby.

E se vinci con due euro, vinci il doppio: i soldi e la storia da raccontare. È regolare.

P.S. – Marco, se leggi questo articolo, rispondi al messaggio. Grazie.

Buon divertimento. E scommettete responsabilmente. O almeno non più di due euro.

Tre euro? Ci sta…

Paolo Pala (@musiksb)