Teatro Dal Verme, Milano – 19 marzo 2026

Milano risponde presente. Il Teatro Dal Verme registra il tutto esaurito per una delle tappe più attese del tour orchestrale dedicato a Death Stranding, l’opera videoludica di Hideo Kojima che, fin dalla sua uscita, ha diviso, interrogato e profondamente segnato l’immaginario contemporaneo. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio rito collettivo, pensato per evocare il viaggio emotivo e narrativo di uno dei videogiochi più iconici dell’ultimo decennio.

La platea è sold out, senza eccezioni. Un pubblico trasversale, composto da appassionati di videogame, cultori di colonne sonore e ascoltatori curiosi, riempie ogni ordine di posti. L’attesa è palpabile: Death Stranding non è solo un titolo da ricordare, ma un’esperienza da rivivere. E la musica, in questo universo, è sempre stata una componente centrale del racconto.

Un concerto come attraversamento emotivo

L’orchestra affronta il repertorio con rispetto e misura, scegliendo una scaletta che non vuole essere esaustiva, ma evocativa. Scelta comprensibile, ma a tratti molto sofferta da tanti spettatori affamati di emozioni. I brani eseguiti attingono sia dal primo Death Stranding sia dal secondo capitolo, costruendo un percorso sonoro fatto di ritorni, sospensioni e silenzi carichi di significato. Non tutto viene suonato, ed è una scelta consapevole: la forza di questo concerto sta nella capacità di selezionare momenti simbolici, non nel voler “completare” un archivio.

La resa acustica è buona, a tratti molto buona, ma non sempre impeccabile. Alcune sfumature timbriche si perdono, soprattutto nei passaggi più rarefatti. Forse la struttura, il setup, poco importa, l’impatto emotivo resta forte, sostenuto da un pubblico attento, partecipe, profondamente coinvolto.

Il momento iconico: BB’s Theme

Il cuore della serata arriva inevitabilmente con BB’s Theme, eseguito in una versione per pianoforte che si conferma il momento più atteso, più desiderato, più sognato. È il brano che sintetizza l’anima di Death Stranding: fragile, intimo, sospeso tra speranza e perdita. L’applauso che segue non è solo entusiasmo, ma riconoscimento. È il pubblico che ringrazia un’opera per ciò che ha rappresentato nel tempo.

Accanto a questo momento centrale, altri passaggi colpiscono nel profondo. Rainy, accompagnato da immagini evocative sul grande video alle spalle dell’orchestra, costruisce uno dei climax emotivi più intensi della serata. Così come Tomorrow, che riporta alla dimensione più lirica e contemplativa del gioco. Le sequenze dedicate a BB, visivamente e musicalmente, risultano tra le più toccanti, capaci di risvegliare una memoria emotiva condivisa.

Strands of Harmony – il concerto di Death Stranding al Teatro del Vermo – Milano

Musica e immagini: un dialogo continuo

Fondamentale il lavoro visivo: un grande schermo accompagna ogni brano con frammenti tratti dal gioco, paesaggi, personaggi, simboli. Non si tratta di semplice supporto scenografico, ma di un dialogo costante tra suono e immagine, che aiuta a ricostruire il senso del viaggio narrativo. A tratti la componente visiva domina, a tratti si ritrae, lasciando spazio all’orchestra. Un equilibrio non sempre perfetto, ma coerente con la natura ibrida del progetto.

Ludvig Forssell e l’identità sonora di Death Stranding

La presenza di Ludvig Forssell, mente musicale dietro gran parte della colonna sonora, conferisce ulteriore autorevolezza all’evento. La sua scrittura ha contribuito in modo decisivo a definire l’identità di Death Stranding: una musica che non accompagna l’azione, ma la interroga, la rallenta, la carica di senso. In concerto, queste composizioni mostrano tutta la loro solidità strutturale, dimostrando di poter vivere anche al di fuori del contesto videoludico.

Hideo Kojima e il videogioco come forma d’arte totale

Parlare di Death Stranding significa inevitabilmente parlare di Hideo Kojima, autore che ha sempre concepito il videogioco come un linguaggio complesso, stratificato, capace di dialogare con cinema, musica, letteratura e arti visive. Il gameplay stesso, basato sul concetto di connessione e attraversamento, trova nella musica una sorta di eco emotiva. Questo concerto ne è la prova: non un’operazione nostalgica, ma un’estensione naturale di un universo narrativo che continua a espandersi.

Un tour mondiale come segno dei tempi

Il tour orchestrale di Death Stranding si inserisce in una tendenza ormai evidente: le colonne sonore dei videogiochi entrano stabilmente nei teatri, nelle sale da concerto, nei festival. Ma qui il discorso va oltre la celebrazione. Questo progetto è pensato come un’esperienza immersiva, quasi curatoriale, che chiede al pubblico di ascoltare, ricordare, rielaborare.

Il concerto di Death Stranding al Teatro Dal Verme non è stato perfetto, ma è stato necessario. Necessario per i fan, che hanno ritrovato frammenti della propria esperienza emotiva. Necessario per la musica, che dimostra ancora una volta di poter superare i confini dell’ambito per cui è scritta. Necessario per il videogioco, che continua a rivendicare il suo spazio come forma d’arte contemporanea.

E quando le ultime note si spengono e il pubblico applaude a lungo, è chiaro che questo viaggio, ancora una volta, ha trovato la sua connessione.