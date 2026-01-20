DREAM THEATER – pubblicheranno “Live In Tokyo, 2010” dalla serie “Lost Not Forgotten Archives”

Reduci dalla loro quarta nomination ai GRAMMY® e dalla loro prima uscita discografica del 2026, i DREAM THEATER, pilastri del progressive metal, riprendono la loro serie “Lost Not Forgotten Archives” con “Live In Tokyo, 2010”, in uscita il 13 marzo 2026. L’ultimo album live della band composta da James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess e Mike Portnoy documenta la loro esibizione al Summer Sonic Festival di Tokyo, in Giappone, nel 2010. Quella performance sarebbe stata l’ultima esibizione del batterista fondatore Mike Portnoy con la band fino al suo ritorno nel 2023.

L’album di sei tracce raccoglie alcuni dei classici più famosi della band in esibizione dal vivo unica. “Live In Tokyo, 2010” è disponibile in numerose configurazioni, tra cui special edition CD Digipak, gatefold white 180g 2LP, Ltd gatefold white-lilac marble 180g 2LP, Ltd Gatefold Fig Cream 180g 2LP and as a digital album.

“Live In Tokyo, 2010” è disponibile a questo link: https://dream-theater.lnk.to/LostNotForgottenTokyo-Album

1. A Nightmare To Remember (Live in Tokyo 2010) – 15:48

2. A Rite Of Passage (Live in Tokyo 2010) – 09:35

3. Prophets Of War (Live in Tokyo 2010) – 07:07

4. Wither (Live in Tokyo 2010) – 05:14

5. The Count Of Tuscany (Live in Tokyo 2010) – 21:17

6. Pull Me Under / Metropolis (Live in Tokyo 2010) – 16:57