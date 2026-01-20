LORNA SHORE – pubblicano il video di “In Darkness”

Dopo aver dominato il 2025 con il loro nuovo album esplosivo “I Feel The Everblack Festering Within Me” (nominato uno dei migliori dell’anno da Kerrang, Metal Hammer e Loudwire), i LORNA SHORE sono pronti a ripetersi nel 2026 con un imponente tour mondiale che prenderà il via il 23 gennaio in Germania e proseguirà fino alla primavera con nuove date appena annunciate per il Nord America.



Oltre all’annuncio del tour di oggi, i Lorna Shore pubblicano anche l’ultimo video del loro nuovo album con il singolo “In Darkness”. Guarda il video diretto da David Brodsky per My Good Eye:



Il commento del frontman Will Ramos:

“’In Darkness’ parla del crescere sentendosi distanti da tutti, è una canzone sull’ansia e sull’essere emarginati (come molti di noi fan del metal). È una canzone che invita ad accettare quella sensazione di stranezza e di ostracismo. Sapendo che siamo cresciuti nell’ombra, nell’oscurità del mondo, ma accettando che è attraverso quell’oscurità che siamo diventati ciò che siamo.”



“I Feel The Everblack Festering Within Me”, ora disponibile tramite Century Media Records, è il quinto album dei Lorna Shore e il primo in tre anni dopo Pain Remains del 2022, e conferma la reputazione della band come uno dei gruppi metal estremi più impressionanti emersi negli ultimi tempi.

I LORNA SHORE saranno in Italia per un’unica data il 1 febbraio 2026 presso il Gran Teatro Geox di Padova.