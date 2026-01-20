SEVENDUST – annunciano il 15° album in studio “ONE”

Attualmente impegnati in un tour europeo come special guest degli ALTER BRIDGE, le icone metal nominate ai GRAMMY® SEVENDUST annunciano il loro quindicesimo album in studio, “ONE”. Il nuovo, attesissimo lavoro del quintetto – composto da Lajon Witherspoon (voce), Clint Lowery (chitarra), John Connolly (chitarra), Vince Hornsby (basso) e Morgan Rose (batteria) – uscirà il 1° maggio su Napalm Records.

Consolidando il loro sound inconfondibile ma continuando al tempo stesso a evolversi, “ONE” conferma i SEVENDUST come una forza vitale della scena a quasi tre decenni dall’inizio della loro carriera. Dall’apertura energica della title-track “One” fino all’outro atmosferico e sognante di “Misdirection”, l’album accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo che solo i SEVENDUST sanno creare. Brani come “Is This The Real You” e “We Won” si affiancano con naturalezza al materiale più iconico della band. I primi singoli tratti da “ONE” verranno pubblicati a breve, mentre l’album è già disponibile per il pre-ordine: https://lnk.to/Sevendust-One

ONE tracklist:

One Unbreakable Is This The Real You Threshold We Won Construct Bright Side The Drop Blood Price Misdirection

“ONE” sarà disponibile nei seguenti formati fisici:



–1-CD 6p Digisleeve, 12p booklet + Signed Card (Newbury exclusive)

–1-LP Gatefold TRANSLUCENT RED (Retail RoW & Napalm RoW Shop exclusive)

–1-LP Gatefold SPLATTERED CRISTALLO/RED (Napalm NorAm exclusive)

–1-LP Gatefold CRISTALLO (Retail NorAm / CAN exclusive)

–1-LP Gatefold CRISTALLO + Signed Card (Newbury exclusive)

–1-LP Gatefold MARBLED Translucent Red Black (Band exclusive, ltd to 300)

–1-LP SPLATTERED Black Smoke / Black – DUST (Band exclusive), ltd to 300)

–1-LP SPLIT Black / RED (Band exclusive, ltd to 300)

In concerto:

02 feb – ROMA, ITALIA – Atlantico

03 feb – BERGAMO, ITALIA – ChorusLive Arena



Riconosciuti come una delle live band più potenti dell’intera scena metal moderna, i SEVENDUST si preparano a partire per un tour statunitense a supporto di “ONE”. La tournée inizierà il 16 aprile a Carterville, IL e si concluderà il 20 maggio a Knoxville, TN. Ad accompagnarli ci saranno Atreyu, Fire From The Gods e American Adrenaline.

La band suonerà inoltre come special guest degli ALTER BRIDGE in due date esclusive: 26 aprile ad Atlanta, GA e 21 maggio a Nashville, TN, oltre a partecipare a festival di primo piano quali Welcome To Rockville e Sonic Temple.

Per tutte le date aggiornate, biglietti e pacchetti VIP:

https://sevendust.com/pages/tour.

Da oltre tre decenni, i SEVENDUST fanno sentire i fan parte di qualcosa di unico. La loro community non è passiva: la “7D Army” è un collettivo fedele e attivo – dimostrato da concerti sold out in tutto il mondo e innumerevoli tatuaggi dedicati alla band. Dal 1994, lo storico quintetto di Atlanta ha costruito una carriera senza paragoni, con quasi otto milioni di album venduti, una nomination ai GRAMMY®, tre album nella Top 15 Billboard 200, centinaia di milioni di stream e un seguito internazionale estremamente solido.



La band ha sempre saputo muoversi da outsider, collaborando con membri di Deftones, Creed, Periphery, così come con Xzibit e Daughtry. Negli anni è stata celebrata da testate come V13, Consequence, e Guitar World, che ha sottolineato come «oltre 25 anni dopo il debutto, la musica dei SEVENDUST abbia ancora un morso potente». Nel 2024 la band ha ottenuto la più alta posizione in carriera nelle classifiche rock radio USA con il singolo “Everything”.



Con “ONE” (Napalm Records) i SEVENDUST firmano un nuovo capitolo composto da dieci brani intensi, massicci e incisivi, costruiti su riff titanici, groove tellurici e linee vocali profondamente emotive. Una testimonianza della loro continuità artistica e del rapporto tra Lajon Witherspoon (voce), Clint Lowery (chitarra solista e cori), John Connolly (chitarra ritmica e cori), Vince Hornsby (basso) e Morgan Rose (batteria) – una famiglia musicale che continua a scrivere dischi destinati a legare pubblico vecchio e nuovo.