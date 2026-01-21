EMIS KILLA – le date del Club Tour 2026

Emis Killa torna live! Dopo l’uscita del suo ultimo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa annuncia il “Club Tour 2026”, che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio 2026. I biglietti saranno in vendita sui canali ufficiali a partire dalle ore 14:00 di martedì 20 gennaio 2026.

Uno degli artisti più carismatici e tra i più amati dal pubblico rap quando si tratta di esibirsi live, Emis Killa, dopo il successo degli show evento EM15 e EM16, porterà il suo migliore repertorio nei principali club italiani, a partire da sabato 2 maggio 2026 al Concordia di Torino, proseguendo poi domenica 3 all’Hall di Padova, giovedì 7 al Viper di Firenze, venerdì 8 all’Orion di Roma e sabato 9 al Mamamia di Senigallia (AN). La tournée, prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti, continuerà poi martedì 12 all’Estragon di Bologna e si concluderà venerdì 15 al Fabrique di Milano.

Il tour sarà occasione per portare finalmente dal vivo, oltre a brani provenienti dalla pluriennale carriera di Emis Killa, anche gli inediti di “Musica Triste”, l’ultimo album dell’artista uscito a fine 2025, accolto positivamente dal pubblico per la sua carica hip-hop, con una penna più affilata che mai; un disco in cui sonorità, linguaggio e stile rappresentano la quintessenza del rap. “Musica Triste” è un album la cui identità ha attraversato più di una trasformazione nel corso della sua realizzazione. Durante la stesura Emis Killa ha iniziato a ragionare secondo quello che gli dettava il cuore, pensando a cosa lo rappresentasse veramente, anche eventualmente a discapito di una fruibilità più mainstream. È nato così un progetto che si distingue per un impianto rap solido, strofe estese, rime strutturate e ritornelli eterogenei, che spaziano da soluzioni più dirette e ritmate ad altre più melodiche, con una scrittura volutamente più immediata. “Musica Triste”, tredicesimo progetto dell’artista, tra album, EP e Mixtape, è uscito a distanza di oltre due anni dall’ultimo album “Effetto Notte”, certificato disco di platino.

CALENDARIO CLUB TOUR 2026

sabato 2 maggio 2026 @ Concordia – TORINO

domenica 3 maggio 2026 @ Hall – PADOVA

giovedì 7 maggio 2026 @ Viper – FIRENZE

venerdì 8 maggio 2026 @ Orion – ROMA

sabato 9 maggio 2026 @ Mamamia – SENIGALLIA (AN)

martedì 12 maggio 2026 @ Estragon – BOLOGNA*

venerdì 15 maggio 2026 @ Fabrique – MILANO

*per i concerti all’Estragon di Bologna l’accesso è consentito ai minori di 16 anni solo se accompagnati da un maggiorenne.