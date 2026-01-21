Honora — Flea: il jazz incontra l’anima rock

Quando Flea — per decenni icona del basso e del funk-rock con i Red Hot Chili Peppers — annuncia un album completamente solista, è lecito aspettarsi sorprese. Honora, in uscita il 27 marzo 2026, non è una semplice deviazione artistica, ma un vero e proprio manifesto di libertà espressiva: un album che fonde jazz contemporaneo, improvvisazione istintiva e una sensibilità popolare pur mantenendo un’identità profondamente personale.

Un ritorno alle radici — e oltre

Flea riparte dagli inizi: la tromba, suo primo amore musicale prima dell’esplosione nel rock, guida il lavoro insieme al basso, strumento che lo ha reso celebre. La produzione è affidata a Josh Johnson, sassofonista e mente creativa dietro molte trame sonore dell’album, mentre una squadra di jazzisti moderni di prim’ordine accompagna il leader in questo viaggio sonoro.

Honora “respira”: non cerca l’immediatezza di singoli radiofonici, ma invita l’ascoltatore ad abbandonarsi a groove dialettici, a fluttuazioni melodiche e all’interplay strumentale. È un disco che richiede tempo e attenzione, come richiedono i grandi dischi di jazz, pur rimanendo accessibile anche a chi non mastica quotidianamente avanguardia.

Tracce chiave e atmosfere

L’album si apre con “Golden Wingship”, una porta aperta su un mondo sonoro ricco di spazi aperti e respiro orchestrale, che subito mette in chiaro l’intento: costruire paesaggi sonori senza confini netti. Seguono pezzi come “A Plea”, un brano intenso e riflessivo in cui testo e musica si fondono per invocare empatia, connessione umana e speranza, con una tensione narrativa che richiama certa tradizione jazz vocale più contemplativa.

Il singolo “Traffic Lights” — con la presenza vocale e sonora di Thom Yorke — è uno dei momenti più affascinanti del disco. Le linee vocali di Yorke, eteree e ipnotiche, si intrecciano con bassi profondi e un tappeto ritmico che gioca su tensione e rilascio, dando vita a un brano che potrebbe sembrare tratto da un universo parallelo a quello di Atoms for Peace senza però tradirne l’autenticità.

Oltre le composizioni originali

Un altro elemento che arricchisce Honora è l’inclusione di reinterpretazioni di pezzi di altri autori: da “Maggot Brain” di Funkadelic a “Wichita Lineman”, passando per la sorprendente rilettura di “Thinkin’ Bout You”. Questi omaggi non sono mere cover, ma riscritture che filtrano l’essenza originale attraverso le lenti del jazz improvvisato e della sensibilità organica di Flea.

Conclusione: un’estetica in divenire

Honora non è un lavoro facile. È un album che chiede al pubblico di lasciarsi trasportare, che si affida all’intuizione e all’invenzione collettiva più che alla forma canzone tradizionale. È jazz? Sì — ma è anche molto di più: una dichiarazione di intenti artistici che attinge con rispetto alla ricca storia musicale di Flea, mentre traccia nuove traiettorie creative. In un’epoca in cui i confini tra i generi si sfumano sempre di più, Honora si posiziona come un’opera intima, coraggiosa e sorprendentemente coerente con il percorso umano e artistico del suo autore.