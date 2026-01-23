Trent’anni dopo il primo storico capitolo, il progetto War Child torna a scuotere la scena britannica. Gli Arctic Monkeys hanno rotto un silenzio durato due anni con “Opening Night“, brano che fa da apripista a HELP(2), la compilation benefica in arrivo il 6 marzo.

Il video del brano diretto dal regista premio oscar Jonathan Glazer

Non è un’operazione nostalgia, ma una risposta diretta a un’emergenza che, numeri alla mano, è raddoppiata rispetto agli anni Novanta. Se nel 1995 il disco originale radunava Oasis e Radiohead sotto la guida di Brian Eno, oggi la staffetta passa a James Ford. Il produttore ha blindato gli Abbey Road Studios per una settimana lo scorso novembre, coordinando una lista di nomi che sembra un manifesto della musica attuale: dai Depeche Mode ai Fontaines D.C., passando per Beth Gibbons, Wet Leg e Olivia Rodrigo.

Il tempismo per la band di Sheffield è quasi simbolico: mentre il loro album d’esordio spegne venti candeline, si ritrovano in studio per un obiettivo meno autoreferenziale. “Siamo orgogliosi di sostenere il lavoro inestimabile di War Child”, hanno dichiarato i Monkeys, puntando i riflettori su un progetto che include anche il contributo visivo del regista Jonathan Glazer, impegnato a documentare la realtà dei bambini nelle zone di conflitto tra Ucraina e Gaza.

Non ci sono fuochi d’artificio o strategie di marketing. “Opening Night” è un pezzo che esiste perché deve esistere ed è parte di un ingranaggio più grande che tenta di trasformare la musica in aiuti concreti. In un momento in cui l’industria sembra girare a vuoto, l’idea di una comunità che si compatta per qualcosa di tangibile è, molto semplicemente, l’unica notizia che conta.

HELP (2) includerà brani di Anna Calvi, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Cameron Winter, Damon Albarn, Depeche Mode, Dove Ellis, Ellie Rowsell, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg and Young Fathers.

HELP (2) si può già preordinare a questo link, qui di seguito la tracklist:

CD1

Arctic Monkeys – Opening Night

Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – Flags

Black Country, New Road – Strangers

The Last Dinner Party -Let’s do it again!

Beth Gibbons – Sunday Morning

Arooj Aftab & Beck – Lilac Wine

King Krule – The 343 Loop

Depeche Mode – Universal Soldier

Ezra Collective & Greentea Peng – Helicopters

Arlo Parks – Nothing I Could Hide

English Teacher & Graham Coxon – Parasite

Beabadoobee – Say Yes



CD2

Big Thief – Relive, Redie

Fontaines D.C. – Black Boys on Mopeds

Cameron Winter – Warning

Young Fathers – Don’t Fight the Young

Pulp – Begging for Change

Sampha – Naboo

Wet Leg – Obvious

Foals – When the War is Finally Done

Bat For Lashes – Carried my girl

Anna Calvi, Dove Ellis, Ellie Rowsell & Nilüfer Yanya – Sunday Light

Olivia Rodrigo – The Book of Love

