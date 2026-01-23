News
Arctic Monkeys: “Opening Night” anticipa la raccolta War Child HELP(2)
Trent’anni dopo il primo storico capitolo, il progetto War Child torna a scuotere la scena britannica. Gli Arctic Monkeys hanno rotto un silenzio durato due anni con “Opening Night“, brano che fa da apripista a HELP(2), la compilation benefica in arrivo il 6 marzo.
Non è un’operazione nostalgia, ma una risposta diretta a un’emergenza che, numeri alla mano, è raddoppiata rispetto agli anni Novanta. Se nel 1995 il disco originale radunava Oasis e Radiohead sotto la guida di Brian Eno, oggi la staffetta passa a James Ford. Il produttore ha blindato gli Abbey Road Studios per una settimana lo scorso novembre, coordinando una lista di nomi che sembra un manifesto della musica attuale: dai Depeche Mode ai Fontaines D.C., passando per Beth Gibbons, Wet Leg e Olivia Rodrigo.
Il tempismo per la band di Sheffield è quasi simbolico: mentre il loro album d’esordio spegne venti candeline, si ritrovano in studio per un obiettivo meno autoreferenziale. “Siamo orgogliosi di sostenere il lavoro inestimabile di War Child”, hanno dichiarato i Monkeys, puntando i riflettori su un progetto che include anche il contributo visivo del regista Jonathan Glazer, impegnato a documentare la realtà dei bambini nelle zone di conflitto tra Ucraina e Gaza.
Non ci sono fuochi d’artificio o strategie di marketing. “Opening Night” è un pezzo che esiste perché deve esistere ed è parte di un ingranaggio più grande che tenta di trasformare la musica in aiuti concreti. In un momento in cui l’industria sembra girare a vuoto, l’idea di una comunità che si compatta per qualcosa di tangibile è, molto semplicemente, l’unica notizia che conta.
HELP (2) includerà brani di Anna Calvi, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Cameron Winter, Damon Albarn, Depeche Mode, Dove Ellis, Ellie Rowsell, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg and Young Fathers.
HELP (2) si può già preordinare a questo link, qui di seguito la tracklist:
CD1
Arctic Monkeys – Opening Night
Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – Flags
Black Country, New Road – Strangers
The Last Dinner Party -Let’s do it again!
Beth Gibbons – Sunday Morning
Arooj Aftab & Beck – Lilac Wine
King Krule – The 343 Loop
Depeche Mode – Universal Soldier
Ezra Collective & Greentea Peng – Helicopters
Arlo Parks – Nothing I Could Hide
English Teacher & Graham Coxon – Parasite
Beabadoobee – Say Yes
CD2
Big Thief – Relive, Redie
Fontaines D.C. – Black Boys on Mopeds
Cameron Winter – Warning
Young Fathers – Don’t Fight the Young
Pulp – Begging for Change
Sampha – Naboo
Wet Leg – Obvious
Foals – When the War is Finally Done
Bat For Lashes – Carried my girl
Anna Calvi, Dove Ellis, Ellie Rowsell & Nilüfer Yanya – Sunday Light
Olivia Rodrigo – The Book of Love
Rispolvera l’articolo su The Car degli Arctic Monkeys: clicca qui.