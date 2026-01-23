BRING ME THE HORIZON – a luglio a Ferrara Summer Festival 2026

A grandissima richiesta i BRING ME THE HORIZON tornano in Italia. La band di riferimento dell’alternative metal contemporaneo sarà in concerto il 2 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea).

Insieme a loro ci saranno anche MALEVOLENCE, THORNHILL e DYING WISH.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita tramite il sito della band dalle ore 15:00 di oggi 23 gennaio;

– tramite Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 24 gennaio, non sarà necessaria la registrazione al sito;

– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 26 gennaio.

Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto dei BRING ME THE HORIZON.

Metalitalia è media partner del concerto dei BRING ME THE HORIZON.

Dettagli:

BRING ME THE HORIZON

+ MALEVOLENCE

+ THORNHILL

+ DYING WISH

2 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea