Comunicati stampa
BRING ME THE HORIZON – a luglio a Ferrara Summer Festival 2026
A grandissima richiesta i BRING ME THE HORIZON tornano in Italia. La band di riferimento dell’alternative metal contemporaneo sarà in concerto il 2 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea).
Insieme a loro ci saranno anche MALEVOLENCE, THORNHILL e DYING WISH.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita tramite il sito della band dalle ore 15:00 di oggi 23 gennaio;
– tramite Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 24 gennaio, non sarà necessaria la registrazione al sito;
– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 26 gennaio.
Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto dei BRING ME THE HORIZON.
Metalitalia è media partner del concerto dei BRING ME THE HORIZON.
Dettagli:
BRING ME THE HORIZON
+ MALEVOLENCE
+ THORNHILL
+ DYING WISH
2 luglio 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea