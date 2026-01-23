De Gregori dentro Bufalo Bill: cronache di una disillusione

«Cinquant’anni dopo, traccia per traccia nel disincanto»

Bufalo Bill non è solo un album di Francesco De Gregori: è una fotografia sghemba e lucida dell’Italia che esce dagli anni Settanta con addosso tutte le cicatrici del disincanto. A distanza di cinquanta anni dalla sua pubblicazione, questo disco continua ad incarnare una soglia: tra l’utopia e il suo fallimento, tra la canzone d’autore militante e una scrittura più obliqua, letteraria, volutamente ambigua. Celebrarne l’anniversario significa tornare a un momento in cui De Gregori sceglie di non rassicurare più nessuno, nemmeno il proprio pubblico.

Siamo nel cuore di un’epoca sospesa, in un’Italia stanca, ferita, sospettosa delle parole troppo grandi. Gli anni di piombo hanno lasciato macerie politiche e morali, il riflusso è alle porte, e la figura dell’intellettuale impegnato comincia a perdere centralità. Bufalo Bill nasce qui: un disco che parla di eroi smontati, di miti americani riletti con sguardo europeo, di individui che cercano un senso mentre la Storia smette di offrirne uno collettivo. Non è un disco pacificato, né riconciliatorio: è un lavoro che prende atto della fine di qualcosa — dell’illusione politica, della centralità dell’intellettuale, dell’idea stessa di progresso lineare — e decide di restare dentro quella fine, senza addolcirla. De Gregori smette di spiegare e inizia a osservare; smette di indicare direzioni e comincia a costruire immagini in un disco che rifiuta insegnamenti e slogan, preferendo l’allusione, il frammento, la metafora. È un album che osserva più di quanto giudichi, e che costruisce il proprio senso nella distanza, non nell’adesione.

Bufalo Bill

La title track è il manifesto dell’intero lavoro. Il Principe prende una figura mitologica del West – William Cody – e la trasforma in simbolo del fallimento dell’eroe moderno, spogliato della sua aura gloriosa e restituito come uomo prigioniero della propria leggenda che si esibisce in un circo della memoria. Musicalmente il brano è sobrio, quasi trattenuto, costruito su un andamento che lascia spazio alle parole, vere protagoniste. Culturalmente è una riflessione sul mito americano filtrata dalla disillusione europea, una riflessione sull’America come fabbrica di simboli e sull’Occidente come consumatore di narrazioni esaurite; emozionalmente è un brano freddo solo in apparenza, attraversato da una malinconia profonda e da una pietà mai dichiarata.

Santa Lucia

Uno dei testi più sottili e sfuggenti dell’album: De Gregori rinuncia completamente alla narrazione e costruisce la canzone come una sequenza di immagini notturne, frammentarie, intense al punto di elevarla a poesia, ogni parola un macigno, ogni frame un pugno nello stomaco. Il linguaggio è semplice solo in apparenza. Ogni verso sembra alludere a qualcosa che resta fuori campo, De Gregori evita deliberatamente il centro emotivo, preferendo restare ai margini: un osservatore che registra senza intervenire. Il paesaggio non è mai spettacolare, la tensione è nascosta nelle omissioni, il senso di perdita e distanza emerge attraverso dettagli apparentemente minuti. Il testo lavora per sottrazione: ciò che conta non viene detto, ma suggerito. L’arrangiamento è essenziale e la vocalità trattenuta. Una resa senza dramma: non c’è disperazione, ma una lucida accettazione del limite, della miseria umana, dell’amara disillusione e dell’impossibilità di arrivare davvero “a riva”.

L’uccisione di Babbo Natale

Uno dei brani più destabilizzanti e concettualmente radicali. Esplicitamente violento, colpisce un simbolo dell’immaginario occidentale: Babbo Natale come figura della promessa, della gratuità, dell’infanzia eterna. O il pusher di quartiere fatto fuori da due ragazzini strafatti in una favola allucinata di periferia. De Gregori sceglie di “ucciderlo” non per provocazione gratuita, ma per certificare la fine di ogni mito consolatorio. La sua eliminazione segna il crollo di un certo modo di intendere la politica, la cultura, persino l’arte: dopo gli anni Settanta, non è più possibile pensare che basti “credere” per essere salvati. Il testo lavora su un cortocircuito potente. L’omicidio viene raccontato con una freddezza burocratica, priva di pathos, quasi un evento inevitabile. Questa scelta stilistica amplifica il senso di spaesamento: non c’è scandalo, non c’è tragedia, solo constatazione.

Babbo Natale non viene difeso, né rimpianto. Viene archiviato. Ed è proprio questa mancanza di reazione emotiva a rendere il brano profondamente inquietante. Il testo di De Gregori funziona in modo simile a una scena cinematografica: la morte non è spettacolare, non è accompagnata da effetti drammatici, ma emerge dalla freddezza della narrazione e dalla precisione delle immagini: un’inquadratura lunga e statica, una luce fioca, un gesto quotidiano che diventa terribile. L’ascoltatore percepisce la perdita dell’innocenza non come concetto, ma come esperienza diretta. Impone una distanza ironica e lucida: lo shock non genera rabbia né pietà, ma riflessione e disagio. È un uso dell’emotività asciutto, in cui l’orrore nasce dall’assenza di enfasi, dalla sospensione, dalla lentezza con cui si percepisce il crollo del mito.

Giovane esploratore Tobia, scritta a quattro mani con Lucio Dalla, affronta il tema della formazione, ribaltandone i codici tradizionali: Tobia non è un iniziato, ma un individuo esposto, privo di strumenti certi. Il testo alterna immagini infantili e simboliche, cariche di precarietà, e la melodia avanza con leggerezza solo apparente. È il ritratto di una generazione che si affaccia al mondo senza più bussole ideologiche, sospesa tra desiderio di orientamento e smarrimento. In Ninetto e la colonia De Gregori racconta una storia che diventa paradigma di educazione, controllo, disciplina. La colonia è uno spazio chiuso, regolato, in cui l’individuo viene plasmato. Musicalmente il brano è narrativo, sorretto da una melodia che accompagna senza commentare. La scrittura è lineare solo in superficie, attraversata da una sottile ironia che rende il quadro ancora più inquietante. È una riflessione amara su un Paese che, dopo l’eccesso, cerca ordine a qualsiasi costo. Con Disastro aereo sul canale di Sicilia, la cronaca entra nel disco filtrata da uno sguardo freddo e controllato. La tragedia è raccontata senza indulgere nel dolore: sono le immagini, asciutte e precise, a costruire il senso di impotenza e precarietà. La narrazione amplifica l’impatto emotivo, restituendo la percezione di un mondo in cui il caso e la fatalità hanno preso il sopravvento su qualsiasi progetto umano. Atlantide utilizza il mito della città sommersa come immagine di una grandezza perduta e irrecuperabile. Il testo stratificato e allusivo suggerisce un passato idealizzato che non può più essere raggiunto, e il brano procede come un lento affondare, coerente con il suo immaginario poetico. Ne emerge una sensazione dolciastra di perdita accettata, più che rimpianta, in cui memoria e malinconia si fondono armonicamente. Tra i brani più enigmatici, Ipercarmela porta all’estremo la scrittura simbolica. Il testo, frammentario e privo di centro narrativo, rifiuta linearità e senso immediato. Critici e letteratura musicale leggono in Carmela il simbolo del conflitto tra aspirazioni e realtà quotidiana nella società italiana degli anni Settanta: desiderio, immobilità e tensione, radicamento e fuga si intrecciano in un collage emotivo dove il linguaggio stesso sembra vacillare. Ultimo discorso registrato evoca un commiato, ma contiene anche riferimenti autobiografici, richiamando le reazioni del pubblico ai concerti del 1976. Il brano diventa così una riflessione misurata sul percorso artistico e sulle tensioni tra creatore e pubblico. Infine, Festival sposta l’osservazione sul mondo dello spettacolo come rituale vuoto e autoreferenziale. Collegato alla tragedia di Luigi Tenco, il brano denuncia come la società trasformi il dolore in spettacolo. De Gregori resta distaccato e privo di moralismi, offrendo una critica sottile al meccanismo della celebrazione culturale, dove il valore umano e artistico spesso viene sacrificato alla forma.

Bufalo Bill è un album che sceglie la complessità come forma di resistenza e rimane necessario proprio perché rifiuta ogni semplificazione. Non offre risposte, non propone soluzioni, non consola. Il Principe accetta la crisi del linguaggio e la trasforma in poetica, facendo dell’ambiguità una scelta etica prima ancora che estetica. È un disco costruito sulla sottrazione, sul dubbio, sull’ellissi, in un tempo che pretendeva certezze nette e prese di posizione urlate.

Invece di alzare la voce, De Gregori registra il rumore di fondo della fine delle certezze: una generazione senza bussole, una cultura che si autocelebra mentre si svuota, individui costretti a fare i conti con il limite, la distanza, l’attesa. Non c’è compiacimento nella disillusione di Bufalo Bill, né cinismo: c’è lucidità. È un disco che osserva, annota, lascia spazio al silenzio e chiede all’ascoltatore di convivere con le macerie delle grandi narrazioni. E proprio per questo continua a resistere al tempo: perché non offre consolazioni, ma strumenti. E perché insegna che, a volte, capire è già una forma di resistenza.