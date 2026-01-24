Il 21 gennaio, l’Alcatraz di Milano si è trasformato in un’arena di pura devastazione sonora. Una di quelle serate in cui l’aria è densa di sudore e il pubblico sa già che uscirà stremato ma soddisfatto. Il concerto degli Slaughter to Prevail a Milano, accompagnati da Suicide Silence e Dying Fetus, non è stato solo una tappa di un tour europeo, ma un vero e proprio evento per la scena estrema, capace di richiamare fan da tutta Italia pronti a sacrificare voce, ossa ed energie nel pit.

Negli ultimi anni la band guidata da Alex Terrible ha vissuto una crescita impressionante, consolidata ulteriormente dall’ultimo album, che ha mostrato un sound ancora più solido, pesante e riconoscibile. Un lavoro che ha spinto gli Slaughter to Prevail oltre i confini del deathcore più classico, rafforzandone l’identità e rendendo il loro live uno spettacolo totale, tanto visivo quanto musicale. A Milano, tutto questo ha trovato la sua massima espressione: una celebrazione della violenza controllata, del groove assassino e di un rapporto con il pubblico ormai viscerale.

Inizia il Caos: Suicide Silence

Ad aprire le danze sono stati i Suicide Silence, con un set diretto, senza fronzoli e totalmente votato all’impatto immediato. Fin dalle prime note, il pubblico ha iniziato a muoversi, dando vita ai primi moshpit della serata. La band ha puntato tutto sull’energia, mantenendo un ritmo serrato e aggressivo che ha rapidamente scaldato l’ambiente.

Il frontman, particolarmente sopra le righe, ha interagito spesso con il pubblico in maniera piuttosto colorita, strappando più di una risata tra i presenti. Un’esibizione sporca, istintiva, che ha fatto esattamente ciò che doveva fare: preparare il terreno al massacro sonoro che sarebbe arrivato di lì a poco.

Precisione e Brutalità: Dying Fetus

Dopo una breve pausa, è stato il turno dei Dying Fetus, che hanno portato sul palco una lezione di brutal death metal fatta di tecnica chirurgica e potenza devastante. Se i Suicide Silence avevano puntato sull’impatto, qui si è entrati in un territorio ancora più estremo, dove ogni colpo era studiato ma non per questo meno violento.

Il pubblico ha risposto con circle pit continui e un’intensità crescente, segno che l’Alcatraz era ormai completamente immerso nella serata. Una performance solida, schiacciante, che ha alzato ulteriormente l’asticella e reso l’attesa per gli headliner quasi insostenibile.

La Bestia Sale sul Palco: Slaughter to Prevail

Quando le luci si sono abbassate di nuovo e gli Slaughter to Prevail hanno fatto il loro ingresso, l’atmosfera è cambiata radicalmente. Il palco dominato dal gigantesco grizzly alle spalle della band ha subito dato l’idea di trovarsi davanti a qualcosa di più di un semplice concerto: uno show curato, minaccioso, spettacolare.

Le iconiche maschere hanno aggiunto un ulteriore livello di impatto visivo, rendendo ogni movimento sul palco ancora più inquietante. Fin dalle prime note, il pubblico è esploso, dando il via a moshpit incessanti che non si sono mai fermati per tutta la durata del set.

Bratva e il Muro Umano

Uno dei momenti più memorabili della serata è arrivato con “Bratva”, quando Alex Terrible ha chiamato il pubblico al wall of death. L’Alcatraz si è letteralmente diviso in due, in un silenzio carico di tensione durato pochi secondi, prima dell’impatto finale. Un’esplosione di corpi, urla e adrenalina che ha rappresentato perfettamente lo spirito della band.

I moshpit sono rimasti costanti, violenti ma sempre partecipati, trasformando la platea in un mare in continuo movimento. Un’energia collettiva che raramente si vede con questa intensità.

Alex Terrible: Voce, Presenza e Cuore

Al centro di tutto, Alex Terrible. Vocalmente impeccabile, capace di passare da growl profondissimi a urla strazianti con una naturalezza impressionante, ma soprattutto dotato di una presenza scenica magnetica. Ogni sguardo, ogni gesto, ogni parola sembrava studiata per tenere il pubblico nel pugno.

Particolarmente toccante il momento in cui Alex ha ringraziato i fan per il tempo, i soldi e le energie spese per supportare la band. Un attimo di umanità sincera, che ha spezzato per un istante la violenza sonora, ricordando a tutti il legame profondo che può nascere tra una band e il suo pubblico.

Conclusione – Una Notte da Ricordare

Il concerto degli Slaughter to Prevail a Milano non è stato solo potente: è stato totalizzante. Dall’apertura affidata a Suicide Silence, passando per la furia controllata dei Dying Fetus, fino allo show devastante degli headliner, ogni elemento ha contribuito a rendere questa data memorabile.

L’Alcatraz ha resistito, il pubblico è uscito distrutto ma sorridente, e gli Slaughter to Prevail hanno dimostrato ancora una volta di essere una delle forze più imponenti del metal estremo contemporaneo. Una notte di sudore, caos e comunione che difficilmente verrà dimenticata.