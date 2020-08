Jared Leto nel cast del terzo capitolo della saga fantascientifica di Tron

Ennesimo annuncio/rumor/tweet che mette insieme la voce dei Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, e l’uscita di un film. Sembra davvero che dopo gli ultimi live in duo con il fratello Shannon, il cantante abbia deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica per tornare a concentrarsi sulla sua altra grande passione il cinema. Passione assolutamente non secondaria dato che gli è valsa un Oscar nel 2013 per la sua straordinaria performance di una trance sieropositiva nell’acclamato film Dallas Buyers Club.

Ricordiamo, per chi si fosse perso qualche puntata, che ci sono già due film in post-produzione previsti per il 2021 ovvero il cinecomics Morbius, diretto da Daniele Espinosa, e The Little Things, di John Lee Hancock e con Denzel Washington. Sono invece in fase di annuncio o rumor due progetti paralleli che vedranno Jared impegnato a riprendere in mano il personaggio del Joker in un film intereamente sul clown più famoso dei fumetti e in uno spin-off dedicato ad Harley Quinn. Venerdì ha rivelato che interpreterà l’iconico artista Andy Warhol in un film in uscita. Non è ancora chiaro se si tratti dello stesso film biografico di Warhol dello sceneggiatore Terence Winter a cui Leto era legato nel 2016.

Dopo questo doveroso recap sulla complicata agenda del poliedrico Jared, l’ultimo annuncio in ordine di tempo è stato di pochi giorni fa e riguarderebbe il terzo capitolo di una delle saghe più famose della fantascienza anni 80, Tron.

La notizia è stata quella della convocazione di Garth Davis come regista del progetto. Lo stesso Leto ha confermato il suo coinvolgimento lunedì tramite un post su Twitter, mentre forse si è lasciato sfuggire accidentalmente il titolo. “Sono così entusiasta e orgoglioso di confermare che SI – reciterò in TRON: ARES“, ha scritto prima di eliminare il tweet e ripubblicarlo senza il teaser “ARES“. Quel nome è familiare ai fan che hanno seguito la saga di Tron 3, poiché da tempo si dice che Leto interpreti un personaggio chiamato Ares.

I’m struck with such gratitude for the opportunity to bring this movie to life, especially as both the original video game and the film affected me so deeply as a young child. The fact that I get to be a part of this new chapter is mind-blowing. pic.twitter.com/94MN6tT8Bs — JARED LETO (@JaredLeto) August 10, 2020

Oltre ad Ares e Ascension, il film proposto a un certo punto aveva anche il nome di Tron: Destiny. Dovremo aspettare l’annuncio formale della Disney per vedere se il progetto finisce effettivamente per mettere il suo personaggio principale in primo piano o se Leto stava mescolando il suo casting con il titolo.

Leto, che è anche pronto a produrre, ha continuato esprimendo “gratitudine per l’opportunità di dare vita a questo film, soprattutto perché sia il videogioco originale che il film mi hanno colpito così profondamente da bambino. Il fatto che io possa far parte di questo nuovo capitolo è strabiliante“.

In questo mare di rumors una cosa sola sembra essere certa: i fan dei Thirty Seconds To Mars dovranno accontentarsi per un po’ di tempo di vedere il loro beniamino sul grande schermo e non su un palco.

