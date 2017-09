10 Years, si intitola Novacaine il nuovo singolo

È uscito lo scorso 16 agosto il nuovo singolo dei 10 Years, intitolato “Novacaine”, che anticipa la pubblicazione dell’ottavo album della band, “(How to Live) as Ghosts”, prevista per il 27 ottobre 2017. Il nuovo lavoro della band alt-metal/post-grunge originaria del Tennessee vede il gradito ritorno in formazione del chitarrista/batterista Brian Vodinh e del chitarrista Matt Wantland. “(How to Live) as Ghosts” inoltre è stato prodotto da Nick Raskulinecz, che ha lavorato in passato con, tra gli altri, Alice in Chains, Foo Fighters, Deftones, Korn e Mastodon.

A proposito di “Novacaine”, il frontman Jesse Hasek ha dichiarato: “Dopo sette album e più di un centinaio di canzoni, mi sono chiesto se avessi già scritto i miei testi migliori. Ma è solo in un determinato momento che cominci a capire quali sono i veri problemi di un adulto. La vita è insensibile. Quando hai vent’anni è facile essere ottimisti, ma con il passare del tempo in un modo o nell’altro, prima o poi, capita qualcosa che ci abbatte. Penso che a un certo punto tutti prima o poi vengano desensibilizzati e intorpiditi dalla vita. Ecco cosa significa “Novacaine”.”

