2Cellos tour 2017, quattro date in Italia a giugno

I 2Cellos hanno annunciato a grande richiesta il ritorno in Italia per quattro nuove date a giugno 2017. Il loro “The Score Tour 2017″, dopo il sold out del 30 marzo 2017 al Mediolanum Forum di Milano, farà nuovamente tappa nel nostro paese il 26 giugno al Centrale Live di Roma, il 27 al Festival Armonie d’Arte nell’Area Archeologica di Scolacium a Borgia in provincia di Catanzaro, il 29 al Pistoia Blues Festival e il 30 al Postepay Sound di Piazzola sul Brenta a Padova.

Il 17 marzo uscirà “Score”. Il nuovo album, registrato con la London Symphony Orchestra, è dedicato alle colonne sonore del cinema.

2Cellos tour 2017

26 giugno – Roma, Il Centrale Live – Foro Italico

Prezzi biglietti:

Prima Platea Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita

Seconda Platea Numerata: € 65,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold Numerata: € 65,00 + diritti di prevendita

Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario Numerata: € 60,00 + diritti di prevendita

Lounge Tevere e Lounge Monte Mario Numerati: € 60,00 + diritti di prevendita

Tribuna Internazionale Numerata: € 55,00 + diritti di prevendita

Distinti Tevere e Distinti Monte Mario Numerati: € 40,00 + diritti di prevendita

Un numero limitato di pacchetti vip è in vendita a € 219,50 + prev e include:

n.1 biglietto Prima Platea Numerata

n.1 meet & greet esclusivo con i 2Cellos prima o dopo lo show

n.1 foto digitale con gli artisti

n.1 t-shirt da collezione

n.1 cartolina autografata

n.1 pass commemorativo da collezione

27 giugno – Borgia (Catanzaro), Parco Archeologico di Scolacium – Armonie D’Arte Festival

Prezzi biglietti:

Primo Settore Numerato: €80,00 + diritti di prevendita

Secondo Settore Numerato: €55,00 + diritti di prevendita

Terzo Settore Numerato: €40,00 + diritti di prevendita

Quarto Settore Numerato: €35,00 + diritti di prevendita

Quinto Settore Numerato: €20,00 + diritti di prevendita

Sesto Settore Numerato a visibilità ridotta: €10,00 + diritti di prevendita

29 giugno – Pistoia, Piazza del Duomo – Pistoia Blues Festival

Prezzi biglietti:

Poltronissima Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita

Platea A Numerata: € 60,00 + diritti di prevendita

Platea B Numerata: € 50,00 + diritti di prevendita

Tribuna Dispari Numerata: € 38,00 + diritti di prevendita

30 giugno – Padova, Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta – Postepay Sound

Prezzi biglietti:

Poltronissima Gold Numerata: € 70,00 + diritti di prevendita

Poltronissima Numerata: € 60,00 + diritti di prevendita

Prima Platea Numerata: € 55,00 + diritti di prevendita

Seconda Platea Numerata: € 45,00 + diritti di prevendita

Terza Platea Numerata: € 32,00 + diritti di prevendita

Tribuna Numerata: € 38,00 + diritti di prevendita

