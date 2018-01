Eppur Maynard si muove. Il nuovo anno ci ha sorpreso con un’altra canzone nuova degli A Perfect Circle, “Disillusioned”. Dopo “The Doomed” la meraviglia prende ancora più consistenza, come la figura di un mitico totem che emerge dalla nebbia e man mano si materializza spazzando tutte le reticenze mosse dall’incredulità.

Il progetto che nel 2000 diede vita al capolavoro “Mer De Noms” è tornato con una canzone che non mostra muscoli ma una gran quantità di atmosfera eterea, dove la voce di Maynard James Keenan tesse melodie avvolgenti da anticamera paradisiaca. Di certo un modo non banale di presentare un album, un muoversi in punta di piedi verso le zone più recondite delle nostre percezioni sonore.

Diciamocelo però, gli A Percfect Circle sono il miglior specchio delle allodole per distrarsi dalla mancanza dei Tool. Sicuramente meglio del progetto Puscifer, apprezzato ma mai decollato nei cuori degli orfani del gruppo progressive metal. I seguaci del cantante sono ormai ai limiti della pazienza e questo nuovo album degli APC avrà lo scomodo ruolo di placare le furie dei fan rimati orfani da ormai qualcosa come dodici anni.

I precedenti album degli A Perfect Circle uscivano anche loro con una frequenza non certo assidua, in completa controtendenza con le meccaniche schiacciasassi del mercato musicale. Tre anni di attesa per il secondo album di inediti “Thirteen Step” e solo uno per quello successivo di cover “Emotive”. Più nulla poi fino al 2013 con l’uscita dell’unico live ufficiale “Stone and Echo”. Il prossimo album segna il ritorno dopo molti anni quindi, ma nulla in confronto alla latitanza dei Tool.

Gli album precedenti degli APC uscivano quando i Tool si facevano aspettare con una media di 5 anni tra un album e l’altro. “10.000 Days” è stato un evento nucleare talmente deflagrante che le sue scorie sono rimaste a depositarsi per 12 lunghi anni. L’erede si dice sia in uscita in questo 2018, ma anche quello degli A Perfect Circle, e difficilmente le due cose si pesteranno i piedi. Quindi, a parte questi due singoli degli APC niente di sicuro sul fronte Maynard Keenan, che ormai pare divertirsi a prendere in giro i fan in un auto crogiolarsi di sadismo artistico.

L’ultima notizia sul nuovo album dei Tool sono le dichiarazioni di un fan di eccezione, Tom Morello, che avuta l’occasione di ascoltare in anteprima le parti strumentali, si è detto entusiasta del risultato. Incalzato sulla non pervenuta controparte vocale su Twitter, Maynard ha risposto con un laconico e irriverente <Burp>. Quindi a conti fatti, tutto ciò che abbiamo sul nuovo album dei Tool è un rutto, consci del fatto che da qui si può solo migliorare.

