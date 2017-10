A Perfect Circle tour 2018, un concerto in Italia a luglio

Gli A Perfect Circle torneranno in Italia dopo anni di assenza dai palchi nostrani. Proprio oggi infatti è stata annunciata un’unica data nel Bel paese, che si terrà il 1 luglio 2018 presso il Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Il concerto della band capitanata da Billy Howerdel e Maynard James Keenan sarà aperto da Frank Carter & The Rattlesnakes.

Il 16 ottobre scorso è stato pubblicato “The Doomed“, primo pezzo inedito dopo “By And Down”, uscito nel 2013, che dovrebbe anticipare il nuovo album in studio degli A Perfect Circle, la cui pubblicazione potrebbe avvenire durante i primi mesi del prossimo anno. La quarta fatica di Keenan e soci arriverebbe quindi a ben quattordici anni da “eMOTIVe”, raccolta di cover data alle stampe nel 2004.

A Perfect Circle tour 2018

Domenica 1 luglio 2018 – Castello Scaligero di Villafranca di Verona

Apertura porte: ore 17.00

Inizio concerti: ore 18.45

Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00+d.p.

Prezzo del biglietto in vendita in cassa la sera dello show: €58,00

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone dalle ore 10 del 3 novembre.

