A Perfect Circle, annunciati due concerti nei palazzetti a dicembre

Ottime notizie per i fan degli A Perfect Circle. Non solo la formazione statunitense guidata da James Maynard Keenan, fresca della pubblicazione di “Eat the Elephant” (dato alle stampe lo scorso 20 aprile) si esibirà il 1 luglio 2018 sul palco del festival Rock The Castle al Castello Scaligero di Villafranca (VR), ma tornerà in Italia per altre due date invernali nei palazzetti a Milano e Roma.

Dopo anni di assenza dai palchi nostrani, triplicano quindi le possibilità di assistere dal vivo al nuovo tour degli A Perfect Circle, che proporranno live anche molti brani estratti dalla quarta fatica in carriera, pubblicata a ben quattordici anni da “eMOTIVe”, raccolta di cover che ha visto la luce nel lontano 2004.

A Perfect Circle tour 2018

18 dicembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

19 dicembre – Roma, Palalottomatica

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 del 25 aprile

