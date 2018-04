Si terrà la prossima estate Acieloaperto 2018, il festival di musica alternativa tra i più importanti nella Riviera Romagnola. Dopo il trasloco della scorsa edizione a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), location che resterà valida anche per questa nuova edizione, per il 2018 alcuni concerti sono confermati nel teatro storico del festival, la Rocca Malatestiana situata a Cesena.

Un festival che vanta già in lineup alcune esclusive nazionali, che arriveranno dopo un’anteprima in acustico di Langhorne Slim, che suonerà il 10 maggio prossimo alla Chiesa Del Suffragio di Savignano sul Rubicone (FC). EELS, Fidlar e Black Rebel Motorcycle Club, i cui show si terranno tra la fine di giugno e il mese di luglio, si esibiranno tutti a Cesena in esclusiva nazionale.

Di seguito la lineup aggiornata ad oggi:

Acieloaperto 2018, la lineup del festival

10 maggio – Langhorne Slim (Savignano sul Rubicone)

23 giugno – EELS

10 luglio – Fidlar

23 luglio – Black Rebel Motorcycle Club

