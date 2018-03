Action Bronson tour 2018, un concerto a Milano il 4 luglio

Arriverà in Italia questa estate Action Bronson. Uno dei più carismatici ed eccentrici rapper americani si esibirà in concerto il 4 luglio 2018 al Magnolia di Milano per la gioia dei tantissimi fan italiani.

Action Bronson, dopo un tour internazionale nel 2014, nel marzo del 2015 ha raggiunto la settima posizione della classifica Billboard 200 con il suo primo album Mr. Wonderful, un viaggio intenso nella storia del rapper con una variegata selezione di beat, a cui hanno collaborato artisti del calibro di Mark Ronson, 40, Statik Selektah, The Alchemist e Chance The Rapper.

Negli ultimi anni Action Bronson ha rappato con Kendrick Lamar e Mac Miller e ha partecipato al remix ufficiale di “Uptown Funk”, la celebre hit di Mark Ronson, con cui è tornato a collaborare nel 2016 per la realizzazione della colonna sonora di Suicide Squad, a cui partecipa anche la voce dei Black Keys, Dan Auerbach.

Action Bronson tour 2018

4 luglio – Milano, Magnolia

Apertura porte: 19:00

Inizio concerto: 22:00

Prezzo biglietti:

Posto Unico € 26,00 + € 3,90 diritti di prevendita

Biglietti disponibili su Ticketone.it da Giovedì 15 Marzo alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita Ticketone da Lunedì 19 Marzo alle ore 10:00.

