Adriano Viterbini tour 2017, le date dei concerti con Los Indimenticables e Davide Toffolo

Adriano Viterbini in tour con sei concerti, tutti concentrati a maggio e giugno 2017: il chitarrista, tra i più bravi in circolazione (il qualificativo è doveroso nel suo caso) si prepara ad un piccolo gruppo di live assieme a Los Indimenticables e ai disegni dal vivo di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Un modo originale e unico di celebrare l’onda lunga del suo secondo disco in studio “Film O Sound”, uscito nel 2015, prima di dedicarsi ai nuovi progetti.

Due anni in giro per Adriano Viterbini, che oltre a promuovere l’album ha suonato proprio con i TARM e con gli Almamegretta. Questo tour 2017 si chiama “Tour Blu” in omaggio ai tuareg del deserto, chiamati proprio “gli uomini blu” per il colore delle loro vesti, e vedrà protagonisti Adriano Viterbini assieme ai suoi fedelissimi Los Indimenticables (Jose Ramon Caraballo Armas – tromba, percussioni e tastiere, Francesco Pacenza – basso e effetti, Piero Monterisi – Batteria) e ai disegni dal vivo di Davide Toffolo, apprezzatissimo disegnatore e fumettista oltre che leader dei TARM. Nella data di Firenze sarà presente anche Alberto Ferrari dei Verdena come guest star.

Il tour 2017 di Adriano Viterbini comprende sei date nelle principali città italiane e in alcune location veramente particolari, come la Stazione Leopolda a Firenze o l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tutti i dettagli qui sotto.

Adriano Viterbini tour 2017

03 maggio – Padova

SubCulture Fest – Parco Della Musica

04 maggio – Roma

Auditorium Parco della Musica

06 maggio – Firenze

Fabbrica Europa – Stazione Leopolda (special guest Alberto Ferrari dei Verdena)

16 maggio – Torino

Cinema Massimo – In collaborazione con TOdays festival

06 giugno – Milano

Milano Film Festival Preview – BASE Milano

07 giugno – Bologna

Biografilm Park – Bio Parco

