Afghan Whigs tour 2017, un concerto in Italia a giugno

A giugno il tour 2017 riporta gli Afghan Whigs in concerto in Italia, alla Zona Roveri di Bologna. I rocker di Cincinnati saranno accompagnati da uno special guest molto interessante: Ed Harcourt.

Greg Dulli e soci sono inoltre pronti a far uscire un nuovo album: Il seguito di “Do To The Beast” (2014), si intitolerà “In Spades”, e sarà pubblicato il prossimo 5 maggio.



“Mi piace che sia velato. Non è un concept album, ma quando ho iniziato ad assemblarlo ho visto un arco [narrativo, ndr] e l’ho seguito. Per me parla di memoria – in particolare, di quando rapidamente vita e memoria possano sfocarsi e fondersi insieme“: così Dulli ha anticipato il nuovo lavoro.

Afghan Whigs tour 2017

Special Guest ED HARCOURT

03 giugno 2017 – Bologna

Zona Roveri

– Biglietto in cassa 30,00 €

– Regular Ticket 25,00 € + d.d.p.

– VIP PACKAGE: Biglietto Special Price 120,00€ + d.d.p. comprensivo di:

Soundcheck party

Meet&Greet

gadget merchandise ufficiale

Prevendite dei biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol.

