Afterhours tour 2017, le date dei concerti estivi

Per tutto il mese di marzo gli Afterhours sono stati in tour per promuovere “Folfiri o Folfox“, e ad appena una settimana dall’ultima date annunciano la nuova tournée estiva: le date dei concerti partiranno a luglio, da Roma, e proseguiranno anche nei due mesi successivi.

Altri concerti saranno annunciati prossimamente.

Le foto e la scaletta dei recenti concerti nei club sono disponibili qui.

Afterhours tour 2017 – Date estive

LUGLIO

27 Roma, Postepay Rock in Roma

30 Azzano Decimo (PN), Fiera Della Musica

AGOSTO

5 Gubbio (PG), Gubbio DOC Fest

10 Bolgheri (LI), Melody Fest

22 Taormina (ME), Teatro Antico

25 Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

SETTEMBRE

8 Fontaneto D’Agogna (NO), Phenomenon

15 Padova, Gran Teatro GEOX

Le prevendite dei biglietti apriranno a partire da martedì 11 aprile su Ticketone.

