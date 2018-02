Alanis Morissette tour 2018, tre concerti in Italia a luglio

Alanis Morissette tornerà in Italia in occasione del suo tour mondiale, che partirà a marzo dagli Stati Uniti e che la vedrà tornare in Europa già dal mese di giugno. La cantautrice canadese sarà in Italia per tre date la prossima estate: il 9 luglio a Roma, il 10 luglio a Pistoia e il 25 luglio a Milano. Un’occasione per ascoltare dal vivo successi come quelli racchiusi in Jagged Little Pill, il suo album di maggior successo.

Alanis Morissette tour 2018

Lunedì 9 luglio – Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica – Cavea

Martedì 10 luglio – Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo

Mercoledì 25 luglio – Milano Summer Festival, Ippodromo SNAI San Siro

I biglietti saranno in vendita dalle 10:00 del 21 febbraio su Ticketone.it, Ticketmaster.it ed in tutti i punti vendita autorizzati.

