ALANIS MORISSETTE, è uscito l’atteso nuovo album di inediti Such Pretty Forks In The Road

E’ disponibile su tutte le piattaforme uno degli album più attesi dell’incredibile e pluri premiata artista ALANIS MORISSETTE “Such Pretty Forks In The Road”. Un disco che contiene 11 brani che raccolgono in musica i pensieri più intimi di una delle più acclamate cantautrici.

Si può trovare on line la performance al The Tonight Show con Jimmy Fallon del brano “Ablaze”, il cui video ufficiale uscirà oggi.

“Such Pretty Forks In The Road” è stato preannunciato da alcuni singoli “Reasons I Drink” “Smiling”, “Diagnosis” e “Reckoning”.

Anche il tour europeo di Alanis Morissette è previsto nel 2021 causa Covid . In Italia arriverà a novembre 2021, per l’esatezza l’8 e sempre al Mediolanum Forum di Milano. Special guest ci sarà Liz Phair.

Sulla cresta da moltissimi anni Alanis Morissette è una delle cantautrici più amate ed acclamate dalla critica,e vincitrice di 7 Grammy. Dopo il debutto nel 1995 con l’album “Jagged Little Pill”, ha pubblicato altri nove album.

Molto attiva in tantissimi settori, dal benessere spirituale alla consapevolezza del proprio essere donna

Nel 2016, Alanis ha iniziato Conversation with Alanis Morissette, un podcast mensile nel quale conversa con una grande varietà di autori, medici, educatori e terapisti, parlando di una vasta gamma di argomenti psicosociali che vanno dalla spiritualità allo sviluppo e all’arte. Il 5 dicembre 2019, il musical “Jagged Little Pill” ha fatto il suo debutto a Broadway.

Ascolta il nuovo album qui https://smi.lnk.to/spf

Comments

comments