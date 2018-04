Albert Hammond Jr Tour 2018, una data estiva a Milano

Albert Hammond Jr si esibirà in Italia la prossima estate. Il chitarrista, considerato tra i più influenti ed importanti del rock del Terzo Millennio, sarà in tour per promuovere il suo quarto lavoro solista “Francis Trouble”, nei negozi dallo scorso 9 marzo per distribuzione Red Bull Records e anticipato dai singoli “Far Away Truths” e “Muted Beatings”.

Il disco è un vero e proprio omaggio al fratello gemello Francis, morto prematuramente alla nascita.

Il musicista, nato a Los Angeles nel 1980, si esibirà per un’unica data il prossimo 11 luglio al Magnolia di Segrate (MI).

Albert Hammond Jr Tour 2018

11 luglio 2018 – Milano, Magnolia

Comments

comments