Gli album più venduti della storia: la classifica

Quali sono gli album che hanno venduto più copie? Qual è il disco più importante di tutti i tempi? Le risposte di seguito nella classifica stilata da Wikipedia accorpando i dati della RIAA, Billboard e molte altre fonti ufficiali divise per stati e continenti dove disponibili.

La classifica è ordinata inizialmente per il numero di copie certificate vendute, di seguito è riportata quella ordinata secondo l’ammontare delle copie rivendicate relative a ciascun album in classifica.

ALBUM PIU’ VENDUTI – CLASSIFICA COPIE CERTIFICATE

1 – Michael Jackson – Thriller (1982) – 47.3 milioni

2 – Eagles – Their Greatest Hits 1971–1975 (1976) – 41.2 milioni

3 – Eagles – Hotel California (1976) – 31.5 milioni

4 – Shania Twain – Come On Over (1997) – 29.6 milioni

5 – AC/DC – Back in Black (1980) – 29.4 milioni

6 – Led Zeppelin – Led Zeppelin IV (1971) – 29.0 milioni

7 – Whitney Houston / AAVV – The Bodyguard (1992) – 28.4 milioni

8 – Fleetwood Mac – Rumours (1977) – 27.9 milioni

9 – Adele – 21 (2011) – 25.3 milioni

10 – Metallica – Metallica (1991) – 25.2 milioni

11 – Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (1973) – 24.4 milioni

12 – Alanis Morissette – Jagged Little Pill (1995) – 24.4 milioni

13 – The Beatles – 1 (2000) – 23.4 milioni

14 – ABBA – Gold: Greatest Hits (1992) – 23.0 milioni

15 – Michael Jackson – Bad (1987) – 22.2 milioni

16 – Guns N’ Roses – Appetite for Destruction (1987) – 21.9 milioni

17 – Meat Loaf – Bat Out of Hell (1977) – 21.7 milioni

18 – Bee Gees / AAVV – Saturday Night Fever (1977) – 21.6 milioni

19 – Santana – Supernatural (1999) – 20.5 milioni

20 – Celine Dion – Falling into You – 20.2 milioni



Questo contenuto fa parte di MUSICOLOGIA: la storia della musica ordinata anno per anno

ALBUM PIU’ VENDUTI – CLASSIFICA COPIE RIVENDICATE

(limitata a 20 milioni di copie)

1 – Michael Jackson – Thriller – 66 milioni

2 – AC/DC – Back in Black – 50 milioni

3 – Meat Loaf – Bat Out of Hell – 50 milioni

4 – Whitney Houston / Various artists – The Bodyguard – 45 milioni

5 – Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – 45 milioni

6 – Eagles – Their Greatest Hits (1971–1975) – 42 milioni

7 – Shania Twain – Come On Over – 40 milioni

8 – Fleetwood Mac – Rumours – 40 milioni

9 – Bee Gees / Various artists – Saturday Night Fever – 40 milioni

10 – Various artists – Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture – 38 milioni

11 – Michael Jackson – Bad – 35 milioni

12 – Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – 35 milioni

13 – Alanis Morissette – Jagged Little Pill – 33 milioni

14 – Eagles – Hotel California – 32 milioni

15 – Celine Dion – Falling into You – 32 milioni

16 – The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – 32 milioni

17 – Various artists – Dirty Dancing – 32 milioni

18 – Michael Jackson – Dangerous – 32 milioni

19 – Adele – 21 – 31 milioni

20 – The Beatles – 1 – 31 milioni

21 – Metallica – Metallica – 31 milioni

22 – Madonna – The Immaculate Collection – 31 milioni

23 – Celine Dion – Let’s Talk About Love – 31 milioni

24 – ABBA – Gold: Greatest Hits – 30 milioni

25 – Guns N’ Roses – Appetite for Destruction – 30 milioni

26 – Santana – Supernatural – 30 milioni

27 – Bruce Springsteen – Born in the U.S.A. – 30 milioni

28 – Pink Floyd – The Wall – 30 milioni

29 – James Horner – Titanic: Music from the Motion Picture – 30 milioni

30 – Dire Straits – Brothers in Arms – 30 milioni

31 – Nirvana – Nevermind – 30 milioni

32 – The Beatles – Abbey Road – 30 milioni

33 – Bon Jovi – Slippery When Wet – 28 milioni

34 – Mariah Carey – Music Box – 28 milioni

35 – Linkin Park – Hybrid Theory – 27 milioni

36 – Eminem – The Eminem Show – 27 milioni

37 – Norah Jones – Come Away with Me – 27 milioni

38 – Eric Clapton – Unplugged – 26 milioni

39 – Bob Marley & The Wailers – Legend: The Best of Bob Marley & The Wailers – 25 milioni

40 – Carole King – Tapestry – 25 milioni

41 – Phil Collins – No Jacket Required – 25 milioni

42 – Queen – Greatest Hits – 25 milioni

43 – Madonna – True Blue – 25 milioni

44 – Simon & Garfunkel – Bridge over Troubled Water – 25 milioni

45 – U2 – The Joshua Tree – 25 milioni

46 – Prince and The Revolution – Purple Rain – 25 milioni

47 – Britney Spears – …Baby One More Time – 25 milioni

48 – George Michael – Faith – 25 milioni

49 – Elton John – Greatest Hits – 24 milioni

50 – Backstreet Boys – Backstreet’s Back / Backstreet Boys – 24 milioni

51 – Backstreet Boys – Millennium – 24 milioni

52 – Spice Girls – Spice – 23 milioni

53 – Ace of Base – Happy Nation/The Sign – 23 milioni

54 – Celine Dion – All the Way… A Decade of Song – 22 milioni

55 – Madonna – Like a Virgin – 21 milioni

56 – Whitney Houston – Whitney Houston – 22 milioni

57 – Oasis – (What’s the Story) Morning Glory? – 22 milioni

58 – Adele – 25 – 22 milioni

59 – Michael Jackson – HIStory: Past, Present and Future, Book I – 22 milioni

60 – Ricky Martin – Ricky Martin – 22 milioni

61 – Eminem – The Marshall Mathers LP – 21 milioni

62 – Bon Jovi – Cross Road – 21 milioni

63 – Michael Jackson – Off the Wall – 20 milioni

64 – Boston – Boston – 20 milioni

65 – Britney Spears – Oops!… I Did It Again – 20 milioni

66 – Celine Dion – The Colour of My Love – 20 milioni

67 – Def Leppard – Hysteria – 20 milioni

68 – Green Day – Dookie – 20 milioni

69 – Lionel Richie – Can’t Slow Down – 20 milioni

70 – Mariah Carey – Daydream – 20 milioni

Comments

comments