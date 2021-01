30 album rock e metal in uscita nel 2021 a cui prestare attenzione

La pandemia ha costretto gli artisti rischedulare uscite, ritardarle, modificarle e cambiarle. L’assenza di tour (anche nel 2021) a supporto dei nuovi album è un danno clamoroso con cui anche le band più grosse devono fare i conti. Oltre a questo, la necessità di fare numeri su Spotify inondando di singoli e, quando va bene, EP i propri fan, è oramai prassi consolidata. Per questo ogni notizia sulla release di un disco di inediti va presa con le molle.

Detto ciò, solitamente in questi articoli si mettono una marea di band con un bel TBA di fianco. In questo modo si provano a indicizzare un sacco di gruppi molto cercati, per posizionarsi nelle query senza che in realtà ci sia alcuna notizia su un nuovo album dell’artista in questione o tanto meno una release date precisa. Proverò a evitare il più possibile quanto appena detto, inserendo il TBA solo su gruppi che abbiano effettivamente qualcosa in lavorazione.

Le release saranno sicuramente molte di più, tra febbraio e aprile specialmente è difficile pensare che non escano di già un centinaio di album. Queste che seguono sono alcune tra le uscite più interessanti che avremo il piacere (oddio, dipende) di ascoltare prossimamente.

Foo Fighters – “Medicine At Midnight” – 5 febbraio 2021

Sta già girando clandestinamente come fossimo nell’epoca di eMule AdunanzA. A dire la verità nessuno dei brani usciti ufficialmente fino a questo momento mi ha coinvolto particolarmente. No, nemmeno quello in cui provano a fare il verso ai Motorhead senza aver attaccato gli amplificatori. Già “Concrete and Gold” (esclusi i singoli di lancio “Run” e “Sky Is A Neighbourhood” che erano indubbiamente carini) non era questa bellezza. Le aspettative sono estremamente basse, ma sono certo che gli slogan tipo “Ecco l’album RWOK dell’anno” non mancheranno. I Foos sono sempre stati una live band fatta e finita, il colpo di coda “Wasting Light” del 2011 sembra al momento destinato a rimanere tale.

Architects – “For Those That Wish To Exist” – 26 febbraio 2021

La band di Sam Carter è probabilmente al livello più alto di visibilità e popolarità di sempre. E questo risultato è assolutamente meritato e legittimo vista la qualità dei lavori degli Architects degli ultimi dieci anni. E’ chiaro come, anche per loro, sia arrivato il momento di giocarsi la “Variante BMTH”. Ovvero pubblicare brani molto più leggeri, puliti per, con la scusa dell’elettronica, cercare di coinvolgere più fan mainstream possibili. Tra questi, ovviamente quelli rimasti -ahinoi- orfani troppo presto di Chester Bennington. Attenzione però. La “Variante BMTH” ha funzionato fino a questo momento solo per Oliver e compagni. E li ha portati sì a pubblicare dischi simbolo del genere (cfr. “That’s The Spirit”) ma anche discreti abomini come ad esempio “amo”, prima di ritornare ad appesantire la variante (vedi l’ultimo EP “Post Human: Survival Horror”).

Liquid Tension Experiment – “LTE3” – 26 marzo 2021

L’anteprima è stata clamorosa. Sembra che il tempo dal 1999 si sia fermato per ripartire con l’attacco di “A Passage of Time”. I nostalgici di “Iron Mike” Portnoy hanno già pianto a sufficienza e le aspettative per questo terzo capitolo del supergruppo progressive composto anche da Petrucci, Rudess e dal leggendario Tony Levin sono elevatissime. Oltre al solito discorso che riguarda il rientro di Mike nei Dream Theater. Ma questa è un’altra storia.

Greta Van Fleet – “The Battle Of Garden’s Gate” – 16 aprile 2021

Già si sprecano le polemiche sulla nuova emissione dei cloni dei Led Zeppelin (oppure i salvatori del rock, dipende da quale lato della barricata vi troviate). Dalle dichiarazioni uscite dopo la pubblicazione di “My Way, Soon”, l’orientamento generale della band è di preparare i propri fan a un lavoro più vario e meno direttamente rock dell’esordio. Poco importa: avere nel 2021 la possibilità di ascoltare dei ventenni che fanno musica che non sia trap o R&B è già un successo.

While She Sleeps – “Sleeps Society” – 16 aprile 2021

Tra i più attivi nella scena metalcore a puntare sulle nuove forme di crowdfunding per supportare la propria attività, i WSS torneranno alla carica con un album che avrà il nome della loro community Patreon. Vedremo se il coinvolgimento così attivo dei fan, porterà il gruppo a incidere un lavoro di alto livello. Le aspettative, considerato anche il buon predecessore “So What?”, sono molto elevate.

Gojira – TBA

Ok avevo promesso che avrei cercato di evitarlo il TBA, ma nel caso dei Gojira è difficile non utilizzarlo. Diciamo che i fratelli Duplantier la stanno tirando abbastanza lunga, infatti “Magma” è uscito nel 2016 proiettando la band francese al livello successivo. Nel 2020 ci siamo accontentati del singolo “Another World”, ma la necessità di ascoltare altri nuovi brani è oramai diventata intollerabile. Mi raccomando.

Megadeth – TBA

Questo è un TBA diverso da quello dei Gojira. Nel senso che Mustaine ha già ipotizzato un titolo (“The Sick, The Dying… And The Dead!”) per il disco che seguirà il buonissimo “Dystopia” (2016), ma al momento non ci sono date precise di release. Quel che è invece sicuro è che l’album sia praticamente terminato. La formazione della band tra l’altro, con Kiko Loureiro alla chitarra e l’ottimo drummer Dirk Verbeuren, sembra essere una delle migliori da tempo immemorabile. Hype elevato.

Times of Grace – TBA

Dieci anni fa ci regalarono “The Hymn Of A Broken Man”. Proprio nel giorno in cui l’album festeggiava la ricorrenza, Adam Dutkiewicz e Jesse Leach hanno confermato che in primavera dovrebbe uscire il secondo disco di questo progetto parecchio parallelo ai Killswitch Engage.

Altri (22) album in uscita da segnalare:

Soen – “Imperial” – 29 gennaio 2021

Annisokay – “Aurora” – 29 gennaio 2021

Todd La Torre – “Rejoice In The Suffering” – 5 febbraio 2021

Transatlantic – “The Absolute Universe” – 5 febbraio 2021

Dead Poet Society – “-!-” – 12 febbraio 2021

Durbin – “The Beast Awakens” – 12 febbraio 2021

The Pretty Reckless – “Death By Rock And Roll” – 12 febbraio 2021

Harakiri for the Sky – “Mære” – 19 febbraio 2021

Ricky Warwick – “When Life Was Hard And Fast” – 19 febbraio 2021

Alice Cooper – “Detroit Stories” – 26 febbraio 2021

Of Mice & Men – “Timeless” (EP) – 26 febbraio 2021

Chevelle – “NIRATIAS” – 5 marzo 2021

A Day To Remember – “You’re Welcome” – 5 marzo 2021

Rob Zombie – “The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy” – 12 marzo 2021

White Void – “Anti” – 12 marzo 2021

Agent Steel – “No Other Godz Before Me” – 19 marzo 2021

Evanescence – “The Bitter Truth” – 26 marzo 2021

Beartooth – TBA

Between The Buried and Me – TBA

Obscura – TBA

Overkill – TBA

Polyphia – TBA

