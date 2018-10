Alessandra Amoroso Tour 2019, le date di supporto a “10”

Alessandra Amoroso festeggia i dieci anni di carriera con un nuovo disco e un tour che la terrà impegnata per la prima metà del prossimo anno.

Domani, 5 ottobre 2018, uscirà “10”. Il sesto disco della cantante salentina è stato anticipato già durante l’estate dal singolo “La stessa” e arriva a dieci anni dal debutto nell’ottava edizione del talent “Amici” che la vedrà poi vincitrice.

Il tour inizierà il 5 marzo da Torino e proseguirà per ben venti date; una scelta non dettata dal caso poiché ogni regione italiana verrà toccata da questo tour, comprese zone come Valle D’Aosta e Sardegna spesso snobbate dagli artisti in tour.

Alessandra Amoroso Tour 2019

MARZO 2019

05 PIEMONTE TORINO Pala Alpitour

07 UMBRIA PERUGIA Pala Barton

13 LIGURIA GENOVA RDS Stadium Genova

15 EMILIA ROMAGNA BOLOGNA Unipol Arena

16 MARCHE ANCONA Palaprometeo Ancona

20 LAZIO ROMA PalaLottomatica

23 CAMPANIA EBOLI Palasele

24 CALABRIA REGGIO CALABRIA PalaCalafiore

26 SICILIA ACIREALE PAL ART HOTEL Acireale ex Palasport

29 PUGLIA BARI PalaFlorio

30 ABRUZZO ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) PalaMaggetti

APRILE 2019

02 LOMBARDIA MILANO Mediolanum Forum

04 VALLE D’AOSTA COURMAYER Forum

06 VENETO PADOVA Kioene Arena

07 FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE PalaRubini

09 TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO Auditorium Santa Chiara Trento

12 TOSCANA FIRENZE Nelson Mandela Forum

14 MOLISE ISERNIA Auditorium Unità d’Italia – Isernia

15 BASILICATA POTENZA Palabasento

19 SARDEGNA CAGLIARI Arena Grandi Eventi Fiera Cagliari

