Alessandro Cenedese, il nuovo album “Lariva” in uscita il 29 settembre

Uscirà venerdì 29 settembre 2017 “Lariva”, il nuovo album solista di Alessandro Cenedese. Nato come frontman dei L.Ego, con i quali registra tre album tra il 2006 e il 2012, dopo quest’esperienza si trasferisce a Roma per ragioni professionali. Nel periodo capitolino registra “Collezione Roma”, EP nel quale era presente il singolo “Un Caffè Con Te”.

“Lariva” è un album interamente registrato nelle colline del Prosecco, all’interno di una cascina del nonno materno, e ha visto coinvolto nel ruolo di produttore e musicista Nicola Manzan (Bologna Violenta, Teatro Degli Orrori); finanziato con la piattaforma di crowdfunding Musicraiser, il progetto si è poi evoluto in una vera e propria startup. Un’esperienza che va oltre il lato musicale, realizzando un vino ricavato dai luoghi di scrittura dei pezzi, in una location poi diventata protagonista di visite guidate e cene a tema.

Il disco sarà disponibile nei servizi di streaming e anche in vendita su iTunes e nel sito Maine Wine Records con la formula “Up to you”, con la quale l’ascoltatore decide il prezzo dell’album in una cifra compresa tra i 4 e i 22 euro. Per chi invece ha partecipato alla campagna di crowdfunding, sarà disponibile anche il formato musicassetta e vinile. Ad accompagnare l’uscita dell’album “Lariva”, nel giorno di uscita, sarà diffuso anche il video di “Skinny”, singolo di lancio che vedrà come ospite Angela Colmellere, sindaco di Miane.

