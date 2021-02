Alibi e like è il titolo del nuovo singolo di Rost

Dopo il singolo di debutto Mayday, il bassista dei Negrita Giacomo “Rost” Rossetti torna con Alibi e like (Primal Box/Sony Music), disponibile su tutte le piattaforme streaming e accompagnato dal video ufficiale su YouTube

L’artista presenta così la nuova uscita: «Non credo che esista una persona che, guardando al passato, non trovi nel suo percorso momenti in cui si è ritrovato bloccato nelle proprie scuse. Quante cose avremmo potuto fare se non avessimo ceduto ai nostri alibi, alla paura di non farcela, al timore di risultare fuori luogo? E, ancora più importante, quante di queste paure sono figlie di questo tempo e di questa società? Alibi e Like rappresenta la voglia di mettersi a nudo, di liberarsi di queste paure, rinunciando ai cliché stereotipati che sembrano essere diventati obbligatori per poter appartenere a certe categorie. Se davvero conta più la cornice del quadro, se davvero la mediocrità è l’arma vincente, se davvero la complicità tra essere umani si manifesta con un “like” sui social, allora mettersi a nudo senza paure e mostrarsi per quello che siamo ci rende davvero speciali».

Comments

comments