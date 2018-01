Alice In Chains tour 2018, annunciati due concerti in Italia

Dopo l’annuncio della partecipazione ai più prestigiosi festival open air, gli Alice In Chains hanno finalmente confermato una serie di show da headliner in tutta Europa, Italia compresa. Il tour 2018 della band capitanata da Jerry Cantrell toccherà infatti anche il Bel paese per due date, precisamente il 28 giugno a Padova e il 10 luglio a Milano.

L’ultima fatica discografica degli Alice in Chains, intitolata “The Devil Put Dinosaurs Here“, risale al 2013. Si tratta del secondo album dal clamoroso ritorno del 2009 con “Black Gives Way to Blue“, che ha segnato un nuovo capitolo di una carriera che continua a essere praticamente inattaccabile, fin dagli esordi nel 1990 con “Facelift”.

Alice In Chains tour 2018, le date dei concerti

28 giugno 2018

Sherwood Festival, Padova

10 luglio 2018

Ippodromo SNAI San Siro, Milano

