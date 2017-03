Alice Cooper tour 2017, un concerto a Milano a novembre

Il tour 2017 ci riporterà Alice Cooper in Italia, il prossimo novembre. Il concerto si terrà a Milano, all’Alcatraz, e sarà il terzo passaggio del cantante in altrettanti anni: lo scorso giugno lo abbiamo visto nella stessa location, mentre l’anno precedente aveva accompagnato il Final Tour dei Mötley Crüe al Mediolanum Forum.

Negli ultimi anni Alice Cooper ha lavorato all’omonimo album del supergruppo Hollywood Vampires, pubblicato nel 2015, mentre il suo ultimo album in studio come solista è uscito nel 2011: “Welcome 2 My Nightmare”, sequel della pietra miliare del 1975 “Welcome To My Nightmare“.

Alice Cooper tour 2017

30 novembre 2017 – Milano

Alcatraz, via Valtellina 25

Ore 20.30

La prevendita dei biglietti sarà avviata su TicketOne dalle ore 10 di venerdì 3 marzo; dalle ore 10 di domenica 5 marzo la vendita sarà disponibile anche nei punti vendita.

