ALIS, le stelle mondiali del circo per la prima volta insieme

Si è tenuto oggi il “Media Day” dello spettacolo ALIS, che vede andare in scena al Palavela di Torino (dopo il debutto a Brescia, lo scorso weekend) le stelle mondiali del circo contemporaneo, per la prima volta insieme. L’evento è presentato da Le Cirque World’s Top Performers, e va in scena domani, sabato 15 aprile, alle ore 20, e domenica 16 alle ore 17.

Gli artisti coinvolti sono stati convocati da tutto il globo: dal Cirque du Soleil, da Las Vegas, da Monte Carlo, da Mosca e da altre location ancora. Tra i performer spiccano Jonathan Morin, che ha alle spalle oltre un migliaio di partecipazioni con il Cirque du Soleil, Ybes Decoste, altra leggenda collega del succitato Morin nonché vincitore del Clown d’Argento, Anatoliy Zalesvsky, star di “Zarkana” e vincitore del Clown d’Oro, Oleksandr Yenivatov, comico e contorsionista noto come “Sacha the Frogman”, il trio di giocolieri di Kiev Raw Art, e tanti altri ancora. Il cast è stato selezionato dal direttore artistico Onofrio Colucci, direttore nonché artista protagonista nel ruolo di maître de cérémonie.

Lo spettacolo ha una durata di 90 minuti, senza intervallo, e oltre ai succitati artisti è bene segnalare anche la presenza di Guilhem Desq, talentuoso ed eclettico musicista di ghironda che si ispira alla musica moderna per dare vita a un delicato e suggestivo intreccio di pop, rock, folk e musica classica.

Fotografie a cura di Alessandro Bosio.

