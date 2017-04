ALIS, le foto dello spettacolo a Torino del 15 aprile 2017

Gli artisti che vi partecipano arrivano da ogni dove: dal Cirque du Soleil , da Las Vegas, da Monte Carlo, da Mosca e da altri posti ancora, e tra i performer ci sono vincitori di ambiti premi come il Clown d’Oro e quello d’Argento. Ad accompagnare la performance c’è anche un musicista d’eccezione: Guilhem Desq , talentuoso ed eclettico suonatore di ghironda che lavora ispirandosi alla musica moderna, per creare un delicato e suggestivo intreccio di pop, rock, folk e musica classica.

Dopo il Media Day di venerdì, ieri sera a Torino ALIS ha portato sul palco le principale star del Circo a livello mondiale . Presentato da Le Cirque World’s Top Performers, lo spettacolo è andato in scena ieri sera, sabato 15 aprile, e ha replicato oggi.

