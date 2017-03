All Time Low, sold out il concerto a Milano e un nuovo album in uscita

Dopo il tutto esaurito all’ultimo show italiano, fare sold out sembra ormai una consuetudine per gli All Time Low, che il 10 aprile 2017 suoneranno all’Alcatraz di Milano. Ad accompagnarli ci saranno gli SWMRS, gruppo punk rock californiano le cui influenze spaziano dai Ramones ai Beach Boys.

Di recente la band ha firmato con l’etichetta Fueled By Ramen, scuderia che lavora con gruppi come Twenty One Pilots, Panic! At The Disco e Paramore. Per l’occasione è stato rilasciato anche il nuovo singolo “Dirty Laundry”, pubblicato lo scorso mese.

Il nuovo album si intitolerà “Last Young Renegade“, e sarà pubblicato il 2 giugno 2017. Sul disco sarà presente anche una collaborazione con Tegan and Sara, duo indie pop.

All Time Low tour 2017

Lunedì 10 aprile 2017 – Milano

Alcatraz

SOLD OUT

