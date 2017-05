All Time Low tour 2017, un nuovo concerto in Italia a ottobre

Dopo il successo della data dello scorso 10 aprile all’Alcatraz di Milano, gli All Time Low torneranno in Italia per un nuovo concerto il 16 ottobre 2017 all’Estragon di Bologna. L’appuntamento si inserisce nella seconda tranche del tour europeo della band statunitense, immediatamente successiva ai live estivi negli States.

La prossima estate si preannuncia davvero intensa per Alex Gaskarth e soci. Il 2 giugno infatti verrà pubblicato “Last Young Renegade“, nuovo album di inediti a distanza di quasi due anni dal fortunato “Future Hearts“, e che sarà proposto durante la tournée, insieme ai successi del passato della formazione pop punk.

All Time Low tour 2017

Lunedì 16 ottobre – Bologna, Estragon

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 26 maggio sul circuito TicketOne.

