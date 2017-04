Allan Holdsworth, il chitarrista britannico è morto a 70 anni

Se n’è andato all’improvviso Allan Holdsworth, morto all’età di 70 anni per una causa non meglio specificata: la notizia della dipartita del leggendario chitarrista britannico è arrivata dall’account Facebook della figlia Louise, che ha condiviso anche alcune foto di famiglia.

È con i cuori a pezzi che vi informiamo della dipartita del nostro amato padre. Apprezzeremmo privacy e tempo per piangere la perdita del nostro papà, nonno, amico e genio musicale. Aggiorneremo amici stretti e parenti quando il programma sarà definito, e informeremo il pubblico per il memoriale aperto, al quale tutti saranno i benvenuti. Siamo ancora sotto shock per questa morte improvvisa e non abbiamo modo di mettere per iscritto l’ondata di tristezza che stiamo provando. Mancherà terribilmente.

Louise, Sam, Emily & Rory

Attivo musicalmente sin dal 1969, Allan Holdsworth è considerato uno dei migliori chitarristi, nonché uno dei padri del genere fusion, a cavallo tra jazz e rock. Il suo sound, unico e caratteristico, gli è valso negli l’ammirazione di tanti altri giganti della musica (Frank Zappa, Eddie Van Halen e Steve Vai, per citarne una manciata). Dopo essersi avvicinato alla musica in tenera età con il violino, negli anni settanta Holdsworth suona insieme a due gruppi in particolare: i Soft Machine e i Gong, rappresentativi esponenti del progressive rock. A partire dal 1976 il musicista propenderà però per una carriera come solista, che gli porterà negli anni tante soddisfazioni, tra festival jazz e concerti rock, e un pubblico affezionato.

Comments

comments