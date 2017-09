Stando a una serie di interviste recentemente rilasciate da Mark Tremonti e Scott Phillips, è abbastanza chiaro che gli Alter Bridge stanno già pianificando il futuro. Facciamo il punto su quanto succederà da qui a breve nel loro mondo.

Iniziamo con la prima notizia in ordine di tempo (e l’unica per cui per il momento abbiamo una data precisa), ovvero la pubblicazione del CD “Live at the O2”, in uscita il prossimo 8 settembre, che contiene la registrazione integrale del concerto tenuto dalla band a Londra durante il tour in supporto di “The Last Hero”. Tournée che peraltro, come già sappiamo, si concluderà il 29 ottobre a Lisbona.

E come dichiarato dallo stesso Tremonti durante un’intervista realizzata dal sito Hardrockhub.com, i due show che i Nostri terranno alla Royal Albert Hall di Londra a ottobre accompagnati dalla Parallax Orchestra verranno registrati e pubblicati in DVD molto probabilmente entro Natale prossimo.

Una notizia molto ghiotta per i fan, a cui si aggiungono alcune anticipazioni sul nuovo disco da solista del chitarrista, che si trova ora impegnato nella scrittura dei nuovi pezzi e inizierà a registrare da gennaio 2018, che sempre secondo Hardrockhub.com, vedrà la luce nell’estate del nuovo anno, e sarà presumibilmente promosso da un tour annesso.

Rimanendo nell’ambito dei solo projects, il batterista degli Alter Bridge, Scott Phillips, si è sbilanciato durante un’intervista con Ultimate-Guitar.com, dichiarando che anche il tanto atteso lavoro solista di Myles Kennedy sta piano piano prendendo forma, e ne auspica la pubblicazione nel corso del 2018.

Per concludere in bellezza, i due musicisti concordano nelle loro rispettive interviste su un punto cruciale: il sesto lavoro in carriera degli Alter Bridge vedrà la luce nel 2019. Secondo quanto anticipato da Phillips, la band prevede di ritrovarsi finalmente per un brainstorming nell’autunno del prossimo anno, durante il quale inizieranno a concretizzare le idee sui pezzi inediti, che verranno pubblicati, anche a detta di Tremonti, tra l’inizio e la metà del 2019, e che verranno promossi, come da consuetudine, da un nuovo tour mondiale.

