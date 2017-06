Alter Bridge tour 2017, i concerti italiani cambiano location

Cambiamento di location per entrambe le date italiane degli Alter Bridge. I live del 5 e 6 luglio 2017 sono stati spostati rispettivamente dal Postepay Sound Rock in Roma e dall’Ippodromo Snai San Siro (Milano) all’Orion e al Fabrique. I biglietti venduti con la dicitura Postepay Sound Rock in Roma e Ippodromo Snai – San Siro rimarranno validi per l’ingresso nelle nuove venue.

La band è passata in Italia il 9 dicembre dell’anno scorso per un’unica data all’Unipol Arena di Bologna, nel contesto del tour internazionale che i Nostri stanno portando avanti in supporto di “The Last Hero“, l’ultima fatica in carriera, data alle stampe il 7 ottobre 2016.

Alter Bridge tour 2017 – cambio location

5 luglio 2017 – Roma

Orion – Viale J. F. Kennedy, 52, Ciampino (RM)

6 luglio 2017 – Milano

Fabrique – Via Gaudenzio Fantoli, 9

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone a 46 euro.

