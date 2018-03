La Cintura – Álvaro Soler

Il periodo è quello giusto, la nostalgia era tanta. L’ex giudice di X Factor torna con un pezzo dei suoi, il classico tormentone dal forte profumo d’estate. Zona Álvaro.

Battaglia navale – Lorenzo Fragola

Meglio di Bengala, forse, ma nemmeno troppo. Lorenzo, dispiace, per niente colpiti, ma vorremmo affondare.

Sweet Sensation – Flo Rida

Flo Rida può piacere o meno, ma, checché se ne dica, il suo lo fa sempre bene. Un brano un po’ Daft Punk, dove le chiappe, vedasi copertina del singolo, non mancano mai.

Sinnò me moro – Noyz Narcos

Qualcuno accusa Noyz di passare troppo tempo a Milano, lui, in attesa di Enemy (in uscita il 13 aprile), ci propone “Sinnò me moro”. Il brano segue la falsariga di “Lobo”, una strumentale meno underground che lascia spazio alle parole di quello che potrebbe essere l’ultimo disco di NN.

Your Song – Lady Gaga

Premesso che certe canzoni sono intoccabili, Lady Gaga anticipa “Revamp”, un tribute album volto a celebrare la carriera di Elton John, che vedrà coinvolti, tra i tanti, anche Ed Sheeran e i Coldplay. La Germanotta prende il pezzo, lo porta nel suo mondo e ce lo restituisce rivisitato, ma non snaturato.

Raining Glitter – Kylie Minogue

Guess who’s back?! Un mix di pop e country a suggellare il ritorno di Kylie dopo la parentesi natalizia.

Rescue Me – Thirty Seconds To Mars

Vi siete mai chiesti come si troverebbero i 30stm su un pezzo che sembra fatto per Dua Lipa? Qui la risposta.

Call Out My Name – The Weeknd

Abbiamo tentato di allontanarlo quanto più possibile da Álvaro, per evitare che il mood melanconico di uno intaccasse quello gioioso, e viceversa. “My Dear Melancholy,” è il nuovo EP, uscito a sorpresa, dove pare siano contenuti diversi riferimenti a Bella Hadid e Selena Gomez, le ex fidanzate che tutti vorremmo avere.

Crossing A Line – Mike Shinoda

Chester Bennington ci ha lasciati, possiamo solo immaginare quanto possa essere difficile per Mike Shinoda ricominciare. Qui c’è tutta la sua voglia di ripartire, senza, però, mai dimenticare il suo migliore amico.

Change – Charlie Puth ft. James Taylor

Last but not least, un duetto d’eccezione. Un brano di speranza, di pace, uno di quelli di cui abbiamo proprio bisogno. “Why can’t we just get along?” – “Perché non possiamo, semplicemente, andare d’accordo?”

