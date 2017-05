Ama Festival 2017, il programma dei concerti

Dal 22 al 27 agosto 2017 ad Asolo (Tv) torna l’AMA Music Festival, uno dei festival internazionali saliti alla ribalta nel panorama musicale italiano degli ultimi anni, alla sua terza edizione.

Asolo, uno dei borghi più belli in Italia, già da tempo fa da cornice a rassegne ed eventi musicali di grande rilievo, ed AMA porta avanti questa tradizione nell’ottica di realizzare un evento a 360° che sappia integrare alla musica anche arti performative, visite guidate, street food e turismo responsabile.

Il festival si svolgerà nel complesso dell’Asolo City Park, una bellissima area verde di 50mila metri quadrati, al cui interno verranno allestiti i palchi su cui si esibiranno alcuni artisti di spicco del panorama musicale nazionale ed internazionale.

Le prime date annunciate e confermate propongono nomi di tutto rispetto:

22 agosto Interpol | Fast Animals and Slow Kids

23 agosto Thurston Moore Group | Brunori Sas

24 agosto Mac De Marco

25 agosto Baustelle| Ermal Meta

Restano ancora diverse caselle da riempire per le ultime serate e per completare l’organico di quelle già presentate. Si preannuncia quindi unastagione accesissima per il pubblico veneto con Sherwood, Marostica Summer, Piazzola, Suoni di Marca, AMA e HOME festival a succedersi e intrecciarsi da giugno a settembre riempiendo di luci e suoni l’estate di alcune realtà che fanno di tutto per non farsi più etichettare come provinciali.

Comments

comments