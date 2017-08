AMA Music Festival 2017, dal 22 al 27 agosto ad Asolo (TV)

Si terrà dal 22 al 27 agosto AMA Music Festival, la rassegna che per sei giorni porterà molti nomi interessanti nazionali ed internazionali ad Asolo (TV). Con la lineup ormai definita, che potete leggere qui sotto, la rassegna inizierà presso l’Asolo City Park nell’arco di una settimana.

Tra i nomi più interessanti presenti in cartellone spicca la presenza degli Interpol, in tour per celebrare il loro album di debutto “Turn on the Bright Lights” (che nel 2002 festeggerà il quindicesimo anniversario), Brunori SAS, Thurston Moore Group, Mac De Marco, Elio E Le Storie Tese (per quella che potrebbe essere l’ultima data in Veneto della loro storia) e Lo Stato Sociale.

Tra le novità introdotte nel 2017 spicca tra tutte l’introduzione dei pagamenti cashless in tutta l’area, in collaborazione con l’azienda ungherese Festipay che ha gestito in questi giorni le transazioni all’interno di Sziget Festival, e l’introduzione dell’area camping presso la vicina Villa Razzolini Loredan.

AMA Music Festival 2017, la lineup completa

22 agosto 2017

Interpol, Fast Animals And Slow Kids, Siberia, Gomma

23 agosto

Brunori SAS, Thurston Moore Group, Marlene Kuntz, Beach Fossils

24 agosto

Mac De Marco, Nastia, Colombre, Miss Chain And The Broken Heels

25 agosto

Baustelle, Elio E Le Storie Tese, Ermal Meta, Seattle Grunge

26 agosto

Random® una festa a caso; Electric Stage con Nakadia e Da Vid

27 agosto

Lo Stato Sociale, Canova, Gazzelle, Dutch Nazari, Espana Circo Este, Holi On Tour; Electric Stage con Andrea Oliva, Stefano Noferini, Larsen Factory

Info:

www.amamusicfestival.com

www.asm-events.it

