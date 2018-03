Ama Music Festival 2018, spostato a Bassano del Grappa dal 7 al 10 giugno

La quarta edizione di Ama Music Festival non si terrà come per le passate edizioni ad Asolo. Per il 2018 il festival veneto si sposterà a una ventina di chilometri ad ovest, e più precisamente al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa (VI). La città trevigiana perde quindi un evento di portata nazionale, che negli anni ha portato nomi del calibro di Interpol, Eelst, Baustelle, Verdena, Thurston Moore dei Sonic Youth, Mac DeMarco e Kula Shaker.

Alla base della decisione, come comunicato dal patron Andrea Dal Mina alla stampa locale, dei dissidi non sanati con l’amministrazione locale avvenuti durante la scorsa edizione e nelle settimane successive, che hanno spinto gli organizzatori al trasloco a Bassano del Grappa.

La nuova location presenta un notevole pregio che può venire incontro ai fan provenienti da altre regioni: la presenza di una stazione ferroviaria a poche centinaia di metri dal parco. Un difetto è invece la carenza di posti auto nelle aree vicine, limite che potrebbe venire risolto organizzando alcune aree ad hoc fuori dal centro cittadino.

La lineup ad oggi non è ancora stata ufficializzata ma sarà questione di giorni: il festival infatti si terrà dal 7 al 10 giugno 2018.

Comments

comments