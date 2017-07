Musica Distesa non è solo un Festival. Musica Distesa è una comunità che condivide sogni. Musica vera, vini naturali, cultura materiale, arte clandestina. Tra i tanti artisti interessanti, quello che salta all’occhio è sicuramente il ritorno live degli Amor Fou dopo 5 anni di silenzio. La band che forse più di ogni altra ha influenzato il panorama delle musica alternativa italiana degli ultimi anni si era sciolta ormai da tempo. Negli ultimi mesi il cantante Alessandro Raina (ora apprezzatissimo autore) aveva lasciato intuire un possibile ritorno ma solo oggi è arrivata l’ufficialità.

Nell’offerta musicale estiva di festival quello di Cupramontana, arrivato quest’anno al suo decennale, è sicuramente un’eccezione. Una piccola isola felice in cui abbandonare i ritmi frenetici della città e rifugiarsi nel verde, nella calma dei colli marchigiani, e farsi cullare dalla musica.

Un festival che per definizione vuole essere qualcosa di più e di diverso rispetto ad una semplice rassegna musicale. Dove l’arte (sotto tutte le sue forme) si unisce e diventa cosa unica con il territorio e con le persone.

Per festeggiare il decennale però hanno deciso di fare le cose in grande con un cartellone che, se pur non ancora completo, riserva già molte sorprese.

Gli artisti annunciati per ora sono:

Musica Distesa – Gli artisti del festival

Populous

Amor Fou

Giorgio Ciccarelli

Vincent Butter

Old Fashioned Lover Boy

David Ragghianti

Andrea Nabel

Bruno Belissimo

L’appuntamento si terrà dal 30 giugno al 2 luglio a Cupramontana.

