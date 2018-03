Anderson Paak Tour 2018, una data a Milano a luglio

Anderson Paak tornerà in Italia la prossima estate. Dopo il successo del sold out al Teatro Romano di Verona dello scorso anno, il poliedrico artista statunitense si esibirà mercoledì 18 luglio 2018 al Carroponte di Sesto San Giovanni, per quella che sarà la sua unica data nazionale.

32 anni, Anderson Paak negli anni si è dimostrato di andare oltre i confini dell’hip hop, esplorando anche territori soul e RnB. Polistrumentista (si cimenta anche alla batteria e alla chitarra), in questo tour si farà accompagnare dai The Free Nationals come backing band, combo nel quale ricoprirà il ruolo di batterista e prima voce.

Per il concerto saranno disponibili, in vendita esclusiva su Vivaticket, dei biglietti early bird dalle ore 11 di venerdì 30 marzo il cui costo è pari a circa 37 euro.

Anderson Paak tour 2018

18 luglio 2018 – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

