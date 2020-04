Un omaggio a Andrea Mi e Mirko «Zagor» Bertuccioli

Oggi niente interviste. Ho deciso di dedicare questo spazio per ricordare non solo due grandi artisti, ma soprattutto due amici recentemente scomparsi. Questo è il mio modo di salutarli. Parlando di loro, perché in fondo “chi resta nella memoria non morirà mai”. Nei giorni scorsi ci ha lasciato, dopo una lunga battaglia, Andrea Mi, giornalista, dj, docente e producer. Appassionato e autore di pezzi che passavano e si mischiavano all’hip hop, alla musica giamaicana, club culture e afrofuturismo. Uno scienziato della musica, con una sete di conoscenza inarrestabile, dedito a scavare nell’underground più inesplorato. Entusiasmo e competenza, che ci lascia in eredità attraverso i suoi podcast su Mixology.

Con uno sforzo di memoria potreste ricordarvi di loro per la loro prima performance televisiva nel 2015, quando hanno partecipato a Italia’s got Talent: per chi non li conoscesse parlo de I Camillas. Ci ha lasciato ieri Mirko «Zagor» Bertuccioli, cantante e tastierista del gruppo, che dal 4 marzo scorso era ricoverato nel reparto di terapia intensiva a causa del coronavirus, con sintomi che sin da subito erano apparsi gravi. Il musicista si è spento all’ospedale San Salvatore di Pesaro all’età di soli 46 anni. Dolore e sgomento nella città marchigiana dove Bertuccioli era molto conosciuto in quanto proprietario del negozio di dischi «Plastic», (al cui interno si svolgevano molti eventi live e non solo), oltre che per la sua attiva partecipazione alle iniziative musicali pesaresi.

Impossibile dimenticare i suoi testi, ma soprattutto il suo sorriso e la sua positività. Ne avrei da raccontare… ma chi ha avuto il piacere di conoscerlo sa di cosa parlo. Una persona così solare che anche di fronte al peggio aveva quella naturalezza nel mostrarti il lato “buono”, l’altra faccia della medaglia. L’ennesimo tuo scherzo? Purtroppo no, stavolta dovremo avere a che fare con la tua mancanza, che già dalle prime ore ha generato un gran chiasso. Credo e spero che quel fragore non si spegnerà semplicemente nel silenzio di un ricordo, ma continueremo ad ascoltare le tue canzoni e a cantarle a squarciagola perché è questo che hai lasciato in me, in noi. Un gran bel sorriso e un gran bel rumore.

Cover story: La Repubblica Firenze e Pagina Facebook Ufficiale de I Camillas

Comments

comments