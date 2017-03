Angelo Pintus, le foto dello spettacolo a Padova del 4 marzo 2017

4 marzo 2017: lo spettacolo di Angelo Pintus “Ormai sono una Milf” arriva a Padova, al Gran Teatro Geox. Di seguito, le foto dello show. Tra marzo e maggio Pintus ha in programma quasi quaranta esibizioni, alcune delle quali nella sua città Natale, Trieste.

La carriera di Pintus si forma nei primi anni duemila, dopo la gavetta nei villaggi turistici, con il duo Angelo&Max. Già l’anno successivo i due sono ospiti in diverse trasmissioni (il Maurizio Costanzo Show, per citarne una), e nel 2007 il duo vince il concorso comico indetto da Rai 1 “Dal Lago di Garda – Stasera mi butto”. Una volta accantonato il lavoro di coppia, Angelo Pintus lavora in Mediaset, e con la rubrica “Sfighe” si fa conoscere su “Colorado” imitando personaggi come José Mourinho e Valentino Rossi.

Fotografie a cura di Ilaria Boraso



