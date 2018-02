Annalisa, si intitola Bianco nero e grigio il nuovo singolo

Quasi a sorpresa, anticipando il suo nuovo progetto discografico, ecco “Bianco nero e grigio”. Il nuovo singolo di Annalisa arriva da oggi su Spotify, dopo il preorder di iTunes di pochi giorni fa. Respiro internazionale, senza confini. Questa la sintesi perfetta del nuovo brano della giovane cantante savonese che, dopo il primo “Direzione la vita”, arriva al lancio del suo ultimo disco con delle aspettative alle stelle.

C’è un cambiamento, e si avverte forte e chiaro. Dalla fase intermedia di “Se avessi un cuore”, dove la classica Annalisa all’italiana era già meno protagonista, a discapito di una musica maggiormente votata oltreoceano, la metamorfosi si completa oggi. “Bianco nero e grigio” è un pezzo che alterna il parlato al refrain ritmato, con le rime quasi trascinate dalla volontà di urlare una necessità. Qualcosa di intrinseco da sbattere in faccia al mondo.

C’è un sentimento, un cuore che pulsa. E poi la verità, le troppe cose da dire e un rapporto che oscilla tra il tutto e il nulla. La base è forte, di quelle che stanno bene anche con un brano intimo e non per forza ballabile. L’idea del continuum tra le tonalità dello spettro, dal nero al bianco, si realizza anche con la melodia che rallenta il suo corso naturale per poi accelerare nei momenti clou. Un singolo che ti prende da subito e che, all’ennesimo ascolto, resta perennemente impresso per il suo ritornello d’acuti, impreziosito da una cadenza che si sposa alla grande con l’hip hop.

Si presenta così la nuova Annalisa, che non mette la musica al servizio della sua splendida voce ma che, come i grandi di questo mondo, affida tutta se stessa a ogni forma di genere. Occhio però: non si tratta di adattamento, ma di una commistione di punti di forza che genera pezzi come “Bianco nero e grigio”.

