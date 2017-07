Annalisa ospite alla Billboard Latin Music Conference 2017

Splendida avventura oltreoceano per Annalisa, volata a Miami per partecipare alla Billboard Latin Music Conference 2017, uno degli appuntamenti musicali più importanti a livello internazionale. Davvero un’ottima opportunità che rappresenta così il giusto riconoscimento ad una voce splendida ed armoniosa, tra le migliori del nostro panorama.

Nella sua tappa americana, la cantante savonese si è esibita in un mini live presentando al pubblico tre brani, due dei quali li conosciamo già. Si tratta di “Se Avessi Un Cuore”, primo singolo estratto dall’omonimo album – pubblicato il 20 maggio dello scorso anno – e di “Used To You”, frutto della collaborazione con l’artista britannica Dua Lipa e anch’esso contenuto nello stesso lavoro discografico. La terza canzone invece rappresenta una novità assoluta per Annalisa, che sottolinea ancora di più il suo sguardo rivolto alla musica internazionale. È stata presentata infatti in anteprima assoluta “Una Ventana En Las Estrellas”, versione spagnola di “Una Finestra Tra Le Stelle”, il brano che ha incantato il palco del Festival di Sanremo nel 2015 e che è stato certificato come disco di platino. Il tutto eseguito con l’accompagnamento di Daniel Bestonzo alle tastiere, in un clima molto intimo che ha evidenziato ancor di più la magia della cornice di Miami.

Un vero e proprio crossover verso lo spagnolo che è stato dettato anche da alcune ispirazioni tratte da Elisa, Giorgia e soprattutto Laura Pausini, come ha spiegato la stessa Annalisa in un’intervista rilasciata a Billboard. Oltre a qualche dichiarazione relativa al suo rapporto con la musica latina, condita da riferimenti agli album più ascoltati, ha concluso la sua chiacchierata con la speranza di registrare molto presto ed in maniera ufficiale la nuova “Una Ventana En Las Estrellas”.

Si apre così un nuovo spiraglio per l’artista savonese, che già in occasione dell’uscita di “Se Avessi Un Cuore”, il suo ultimo lavoro discografico, aveva dichiarato di sognare un album “internazionale”. Un grande passo ora è stato fatto: chissà che il desiderio non diventi realtà.

